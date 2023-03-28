新奧：低碳能源增長佳 擬加大投資

執行董事兼總裁劉建鋒稱，過去三年泛能業務有四至五成增長，集團會繼續在有關業務投資10億至20億元，甚至有機會加大投資。泛能即融合生物質、光伏、地熱、天然氣、儲能等低碳能源及技術方案。

優先用綠債融資 物色併購項目

劉建鋒續指，今年集團售氣可保持10%以上增長，零售天然氣價差為每方米0.5元。在氣價方面，他留意到國際液化天然氣價已比高值大幅下降，料之後雖有波動，但是氣價會下降，內地的氣體供應及價格則平穩。智能家居業務方面，牟妮妮稱，去年錄得33％增長，毛利率約66％，但是當中有不同產品組成，有些產品毛利率高些，如服務類便高達70％，產品類便介乎40%至50％。隨着和客戶在互聯網交流及充值增加，料線上實現轉化會加快。

展望將來，劉建鋒稱，集團會繼續物色併購項目，料隨着經濟環境及產業調整，有機會出現更多併購機會。將來在綠色債券及融資方面，他們會在評估過財務成本後，優先考慮用綠債融資，但是在綠色融資方面，則沒有明確佔比指摽。

大摩：核心及經常性利潤遜預期

新奧能源昨日股價收報101.7港元，跌0.29%。摩根士丹利發報告指，新奧的2022年度核心利潤為79.64億元，按年雖然增長11.3%，但是差於預期。撇除一次過的液化天然氣交易收益，經常性利潤只有74.34億元，只按年增長10%，比預期的12%為差。