有線蝕近9億破紀錄 負資產7.4億

媒體業務虧損大增63%

集團的業績顯示，期內總收入按年減少10%，只有8.95億元；經營虧損按年大增90.6%，達到5.88億元。收費電視的客戶數目過去半年減少3%，按年則大減7.4%，只餘66.2萬戶。因應今年中擬結束有線電視業務，該公司亦就相關無形資產及合約收購成本確認非現金減值虧損2.41億元。整體媒體業務虧損高達5.02億元，按年大增62.8%。

在寬頻及電話業務方面，客數數目分別按年減少近2%及6.8%，只餘19.8萬名及6.8萬名。整體電訊業務分部盈利按年大減98.5%，只賺92.8萬元。期內融資費用按年大增22%，達到5600萬元。集團指，今年3月中旬未償還貸款結餘達2.95億元，已獲銀行重續，但續受銀行要求優先還款的權力之條款規限。另在1月29日，其獲持股72%的大股東，即鄭家純等為首的永升提供8000萬元三年期貸款，年息5厘。