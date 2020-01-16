世茂放售東涌兩酒店 65億入場 共涉1219間房 每房均價料533萬

明報記者 林尚民

上述酒店位於東涌臨海地段，鄰近東環一帶，該酒店於2020年底開業，為萬豪在港成立的首家雙品牌酒店，設有1219間客房，以客房數量計為全港第二大酒店，僅次於設有超過1600個房間的荃灣如心酒店。項目將連同商場「灣景薈」一同放售，酒店樓面面積約57.8萬方呎，商業樓面則約3.25萬方呎，即共約61萬方呎樓面，折合呎價約1.06萬元水平。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章稱，項目首輪截收意向書將於今年5月中，現階段市場反應理想，不少本港投資者、基金、發展商有意競投，甚至有小量內地資金查詢。他補充，近日市場上酒店房價已回升，上述項目平日房租約800多元，周末期間則約1600元以上。

5月中截首輪意向

資料顯示，上述項目所在地皮，由世茂夥明發（0846）2014年以18.3億元投得，當時每方呎樓面地價約2998元，該公司當時曾指，預期整個項目投資額約50億元水平。

事實上，世茂及相關人士數年前連環在港插旗，但已先後離場，如世茂主席許榮茂2014年與英皇（0163）及明發以27.808億元、每方呎樓面地價30,888元，投得的南區壽臣山道西15號項目，去年初以10.47億元售出項目40％權益，予中渝置地（1224）及資本策略（0497）合資公司；2017年與信置（0083）等以172.88億元、每方呎樓面地價1.75萬元，投得的長沙灣興華街西地王，發展成維港滙系列後，2021年以20.86億元把項目22.5%權益悉數售予合作伙伴會德豐、信置及爪哇（0251），預期交易會帶來7.7億元虧損。

世茂目前在港最大規模項目，則為2017年以70.2億元投得的石硤尾大窩坪延坪道豪宅地，該公司去年9月初與大華銀行就103億元的貸款融資訂立融資協議，以取替原有項目貸款融資。

太極軒3幢放售市值16億

另一方面，高力表示，太極軒CHI RESIDENCES三幢服務式住宅項目於市場放售，截標日期為5月16日。三項物業分別位於灣仔、西營盤及佐敦，總實用面積逾8萬方呎，合共185伙，總市值約16億元，其中灣仔莊士敦道138號CHI 138，設107伙，實用面積240至1802方呎，市值約10億元；設19伙的西營盤干諾道西120號CHI 120，以及設有59伙的佐敦CHI 314，各市值約3億元。

[香港地產]