馬泰陽：加息壓力減 置業需求增

自3月政府全面放寬防疫措施後，市場氣氛明顯轉好，樓市成交回暖，當中二手市場受惠，財案降低首置印花稅，表現狀態大勇。據土地註冊處資料顯示，本季至截至3月21日，二手住宅錄10959宗買賣註冊，相比上季的7697宗已高出約42.4%；料今年首季二手住宅買賣註冊量將超越去年第二季的12320宗水平，將創6季新高，可見承接力不俗。

新盤方面，發展商浪接浪以貼市價推售，刺激市場上的購買力。綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，3月截至21日新盤成交量共錄1345宗，較上月的867宗按月增加逾55%，暫已創7個月新高。

雖然近日金融市場出現「黑天鵝」，對環球金融帶來困擾，不過相信只屬於短暫現象。回顧今年首3個月的樓市，因應政府全面取消防疫限制，香港與內地回復通關，帶領本港的經濟逐漸回到正軌；加上政府推出多項「搶人才」計劃，以及合資格的海外人才退還置業辣稅，吸引資金來港，為本地樓市帶來新動力。另外，《財政預算案》宣布降低首置印花稅，減輕首次上車及換樓家庭的置業負擔，在多個利好因素的帶動下，有助增強買家入市信心，促進中小型單位交投，相信今年1000萬元以下物業的承接力將看高一線，次季發展商或乘勢推出更多中細價物業以迎合市場需求，相信可為樓市加添動力。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]