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瑞銀亞洲：兩萬關得而復失 恒指沽29060

【明報專訊】港股上周四振奮人心重上兩萬點，可惜周五隨即低開及日內幾次上試兩萬關不果，終失守兩萬大關，暫仍守在250天線（俗稱牛熊分界線）之上。如投資者看好恒指，可留意恒指牛證（57176），收回價19,388點，2023年7月到期，有效槓桿約30倍；或留意恒指認購（11668），行使價22,400點，2023年8月到期，有效槓桿約11倍。如看淡可留意恒指熊證（55968），收回價20,400點，2025年3月到期，有效槓桿約34倍；或留意恒指認沽（29060），行使價17,015點，2023年6月到期，有效槓桿約11倍。

騰訊（0700）上周公布業績好過預期，上周四股價大升超過8%。如投資者看好騰訊，可留意購證（13476），行使價481.42元，2023年7月到期，有效槓桿約8.7倍。如看淡可留意認沽證（11871），行使價249.202元，2023年9月到期，有效槓桿約5.4倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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