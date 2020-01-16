何啟聰：資金湧好倉 中移牛54835

中移動（0941）全年派息增、但末期息減，績後走弱，低位曾跌逾2%至62元以下，收市跌逾1%。中移動績後捱沽，吸引資金流入好倉，並已在近日下移至收回價60元以下的中距離牛證。看好或可考慮中移牛證（54835），收回價58.5元，行使價57.9元，槓桿比率約16.5倍。

業績後急漲的騰訊（0700），上周五曾再升逾3%，高見387.4元的逾1個月高位，但破位後獲利沽壓出現，及後升幅收窄。看好或可考慮騰訊認購證（13682），行使價455.2元，2023年7月到期，實際槓桿約9.2倍。看淡或可留意騰訊認沽證（13917），行使價303.68元，2023年7月到期，實際槓桿約7.1倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]