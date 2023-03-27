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經濟
2023年3月27日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
瑜一1C均呎2.6萬 2房折實1216萬起 個別單位較1B加價5% 最快下月初開售
周末新盤市場沽553伙 7個月來最旺
十大屋苑6成交 13周末以來再現單位數
朗濤3房移民盤1600萬沽 4年實蝕133萬
黃竹坑偉華匯招租 每呎30元起
交易所落戶澳門 李小加：港法例未兼容 滴灌通拓融資渠道 冀明年投資10萬店
DRO高回報低風險
特步重塑K-Swiss 冀3年內收支平衡
貝殼拒「衝規模」 預付佣金比例倍增
中石化去年少賺8% 擬增發A股籌最多120億人幣
富達Ian Samson：美衰退風險大 美股債面臨挑戰
往績回顧：2021年6月 測中美元轉強累港股
瑞信危機平息 銀行風險可控
富蘭克林鄧普頓：美加息周期料完結
北森攻雲端HCM方案 連年虧損 收入增長毛利率俱佳 受累長期燒錢
銀行頻爆 渣打：未見系統風險 韋浩思強調運作穩健 派息政策不變
傳第一阿布扎比銀行洽購 「沒興趣出售」
八達通伙掌舖推直播網店
港研智能枕頭 自動變形適應睡姿
研發經費350萬 創科基金資助近半
鄺翠玲：沽收租物業套現 資金「一拆二」增靈活度
環球經濟數據
金子：業績勝預期 小米購29946
張兆聰：美團太弱勢 短線料趁績佳反撲
張兆聰：大銀行引發跌市乃低吸機會
伍禮賢：信行利潤增長佳 股息率近10厘
王良享：AI非泡沫 相關概念股仍有上升空間
溫傑：首程資管規模擴大 業績有亮點
謝偉銓：電力穩定重要過電費低
海外碌卡或獲10%回贈 留意條款
網購前注意註冊地 簽帳恐收跨境手續費
沈永年：買內地樓慎防黑心中介私吞房款
陸振輝：焦慮只會浪費時間 偷走快樂
林嘉文：央行展鷹姿 瑞郎短線偏強
許健生：百度背水一戰（下）
陳大為：耶倫拒無限救助存戶有道理
陸振球：比特幣破阻力 料闖3.5萬美元
陸振球：北水撐港樓或只屬主觀期望
林少陽：房產按揭證券恐成新炸彈
技術取勝：領展重上20天線
李聲揚：新巴城巴加價狼死 巧用財技
蔡金強：人生海海 不過爾爾
艾雲豪：獨角獸「人細鬼大」 容易闖禍
李順威：市場看好日圓三大理由
劉思明：防壞消息突襲 部分短線倉結帳
何啟聰：資金湧好倉 中移牛54835
瑞銀亞洲：兩萬關得而復失 恒指沽29060
摩根大通亞洲：逼近技術牛市 納指牛49725
周顯：瑞信爆煲乃自找
王弼：銀行風暴未過 吸美銀策略變陣
曾淵滄：騰訊百度擁壟斷優勢可憧憬
湯文亮：地產商不應迷戀大幅超額認購
陳永傑：香港樓市逆勢企穩
廖偉強：樓市回暖 價隨量升
布少明：中小型單位料主導後市
馬泰陽：加息壓力減 置業需求增
Bal Residence主打一房迎年輕客群
盤源大減 鯉景灣本月價量齊跌
萬用壽險靈活 可變另類遺囑
技術取勝：領展重上20天線
【明報專訊】小輪250天線有支持（圖）
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