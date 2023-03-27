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許健生：百度背水一戰（下）

【明報專訊】唔講唔知，可能百度同Google老闆都鍾意睇《芝麻街》（Sesame Street），Google最初個AI叫BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers），百度就用ERNIE（Enhanced Representation through kNowledge IntEgration）。係呀，之唔係就係芝麻街主角之一Bert同Ernie囉。

講返文心一言，上星期百度舉行發布會，市場以行動來表示對百度人工智能產品抱有懷疑態度。但翌日百度股價就隨即回升上去。據百度公布，目前已有超過650家合作伙伴接入文心一言，而百度智能雲即將面向企業客戶開放文心一言API接口調用服務。筆者嘗試登記文心一言試用版，但前面還有百六萬人輪候，未曾拿到測試戶口。不過內地網上已有很多測試報告。綜合結果，文心一言在文學創作較ChatGPT好些之外，在中文理解中也只能和ChatGPT打成平手。而在數理邏輯推算及商業邏輯更與ChatGPT-4有些差距。但據新浪財經報道，來自花旗、美銀的華爾街分析師在試用後，均對文心一言給出了積極的評價。此外，大陸國內券商也紛紛對文心一言給出了正面評價。交銀國際在研報中指出，對比海外領先產品，百度文心一言展示技能目前以工具輔助為主，中外市場環境不同，文心一言借助百度成熟的變現模式及中文大模型領先地位，有望成為大陸國內最快商業化落地的大模型產品。

其實文心一言和ChatGPT都不完美。最直觀的差距，應該說是一種感覺。ChatGPT相對較人性化，而文心一言的優勢，似乎更商業化一些，在中文文案創作上完勝ChatGPT。ChatGPT的核心技術是用戶反饋的強化學習，文心一言也是採用相關技術，猜測國內基本要跟隨國外的技術路線，人類反饋強化學習是一個通用技術，主要看國內的工程能力、數據集、算力能否達到國外的水平。更大範圍的感觸並不是具體的產品差異，而是背後的技術差距，而百度也承認差距的存在。畢竟，國內創科企業一向都不擅長於由0到1的研發，但就有不少企業專長於由1至100的應用產業化運營。

相比ChatGPT 文心一言較商業化

其實也很難怪百度明知自己「並不完美」，甚至被人揶揄為ChatPPT（因為整個產品展示是用預錄視頻ppt來做的） 也要硬着頭皮匆匆披甲上陣。除了文心一言發布的前一天，微軟發布將推出Microsoft 365 Copilot；把ChatGPT-4加入在Microsoft Office及Bing內，大大增強用戶在寫作、ppt創作及excel運算等功能。而在微軟公布的前一天，Google亦公布將BARD加入Workspace內。Google再在剛剛3月21日宣布開放讓美國用戶排隊登記試用Bard。3天後Open AI再宣布今年內將會推出ChatGPT Plug In。 首批名單包括Expedia、OpenTable、Shopify等，還推出連網服務，能及時更新最新資訊，解決過去不能連網、資料時間只到2021年的問題，因此預估未來旅遊規劃、電商購物、餐廳訂位等，都可以使用ChatGPT完成。如ChatGPT的出現就像iPhone改變了移動互聯網，而App Store更賦能iPhone顛覆了整個移動互聯網生態。如今，ChatGPT Plug In的出現就如iPhone與App的關係，對未來應用將帶來顛覆性的發展。世界三大人工智能巨頭兩個星期內多次發布新訊息，作為中國AI龍頭企業代表的百度又豈能漠然置之，雖非完美，也只可迎難而上。

另一間美國相當知名的AI人工智慧開發公司Josh.ai，上星期亦展示加入了ChatGPT的智慧喇叭，並示範了使用同樣的問題問Google語音助理與 Josh.ai助理後得到的不同結果。

影片中舉例了同樣問Google助理和Josh助理「請告訴我一個關於巴黎獨角獸的故事」。實事求是的Google會回答你我不知道，並顯示一些相關的網頁結果，但Josh則是創作了一則巴黎獨角獸的故事講給你聽。如果請他們「發明一個新運動，並說明其規則」，Google會說他很抱歉，但 Josh卻給了你一個新的「拋泡菜」的運動；看來ChatGPT真係好吹得，相信我們將很快能夠做到好像電影Iron Man給指示Jarvis完成一連串的任務了。

ChatGPT是一種生產力強大的再造工具，而不僅僅是賦能特定行業。過去說大數據就像石油一樣，但大數據不能直接用，ChatGPT像一個發電廠，燒了石油就可產電，用雲服務把電接入到千家萬戶、千行百業，它對整個產業都會發生巨大的影響。在目前大家都在追隨模仿，但始終最重要的是能夠自主創新，而解決原創問題需要推動國內大學、科研機構和產業公司的結合，提升產學研的能力。好像OpenAI與微軟的合作，創造了一個產業公司和創業公司的合作範例。「重點是要開源、合作、交流、打造生態」，希望國內有更多企業參與AI生態的構建，並形成公開的市場競爭，這樣才有進步。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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