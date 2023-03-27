經濟
陸振輝 優游歲月

投資策略

陸振輝：焦慮只會浪費時間 偷走快樂

【明報專訊】春分已過，清明將臨，又是暮春時節。 「人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開。」面對餘生，有人會迎風卓立，有人會踟躕不前。如何取捨？其實都不過是一念之間而已。

這個世界看似複雜，但其實本質上只是你一個人的世界。你若澄澈，世界就乾淨；你若簡單，世界就不複雜。只要收起你的敏感，把事看淡，困擾就會隨風煙消雲散，內心就會寧靜安然。別在意無聊的謠言、別推敲弦外的雜音、別猜測敵意的眼神，因為世界的紛擾永遠都會存在，關鍵是看我們以什麼心態去對待。人的一生，你真正在意的，同時又在意你的人，其實只有寥寥，這其實就已經是你的全世界。

不要怕「以後」怎麼辦？來日總是方長，但並不是虛幻地想出來的，而是確確切切地過出來的。焦慮只會浪費你的時間，偷走你的快樂。當你累了，那就坐下來泡一壼飄着縷縷輕煙的清茶，只要你不糾結、少俗慮，就可隨遇而安，就始終會有一顆初心，就可安靜地慢煮生活、細品韶光。一個人、一本書、一盞清茶、一簾幽夢，有時寂寞也可以是這樣令人心動。只有此刻，心海才能波瀾不驚。獨處是一個人的狂歡、悠閒是一個人的盛宴。古人生活條件遠不如現代，但詩情、禪意卻遠比現今世俗超脫，其實不過是「心遠地自偏」而已。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]

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