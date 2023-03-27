網購前注意註冊地 簽帳恐收跨境手續費

在海外註冊網站用港幣付款也不一定會蝕手續費畀銀行，分分鐘還有賺！熟悉信用卡的朋友都知道，信用卡海外簽帳回贈高達5.6%或3元一里，比本地簽帳享更高回贈。

跨境港幣交易有機當海外簽帳

MoneyHero也發表報告指信用卡海外簽帳通常分為兩類：分別是「外幣交易」及「跨境港幣交易」，大部分信用卡的海外簽帳回贈只限於外幣交易，但仍有信用卡把「跨境港幣交易」當作合資格的海外簽帳，給予額外回贈，包括以下例子：用匯豐Visa Signature卡上Agoda訂3000元酒店住宿，可以在無外幣手續費的情况下淨賺5.6%（即168元）回贈。若用其他信用卡在海外註冊網站用港幣付款，則會被當成是一般網上簽帳。另外，使用DBS信用卡要特別小心，因為所有在海外網站進行的港幣交易不會獲得任何積分/回贈，所以簽卡前一定要確認清楚該網站的註冊地。

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