海外碌卡或獲10%回贈 留意條款

明報記者 龍彩霞

旅遊時不會帶備大量現金，大家都習慣簽卡，而近年不少信用卡都有海外簽帳回贈優惠，若大家要「血拼」當然要選一張回贈最高的信用卡。大部分銀聯卡沒有外幣交易手續費，Visa及Mastercard卻要收1.95%信用卡外幣手續費（表1）。同時，銀聯匯率比Visa及Mastercard匯率低，以日圓兌港元為例，銀聯匯價比Visa大約低了2.5%，計算手續費後，用銀聯卡簽帳比用Visa/Mastercard淨平約4.37%！揀信用卡前，記得留意匯價與信用卡外幣手續費。

大部分銀聯卡無外幣交易費

消委會今年10至11月向20家發卡機構，查詢有關信用卡簽帳獎賞現金回贈計劃的資料，及檢視1家銀行的相關網頁，調查發卡機構個人信用卡的恒常簽帳獎賞現金回贈計劃，並了解8至10月期間有效、推廣期限1個月或以上的限時簽帳獎賞現金回贈計劃，發現21間機構中，一般回贈比率介乎0.4%至0.5%。回贈比率最高達6%，較最低的0.22%相差逾26倍。

本欄選了其中5張信用卡在海外可獲得較為吸引的回贈，其中以中信銀行國際Motion信用卡海外簽帳回贈最高，全新信用卡客戶在發卡日起計首3個月用外幣簽帳可享10%現金回贈，簽帳期內最高可享1000元現金回贈，連同全年食肆、網上及外幣簽帳6%現金回贈，合共可享達16%現金回贈。已持有該卡的卡主只有6%回贈，但也較其他信用卡海外簽帳為高（表2）。而匯豐Visa Signature卡緊隨其後，在海外消費有達5.6%現金回贈。而其他信用卡海外簽帳也會較本地簽帳回贈較多。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]