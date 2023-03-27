經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：沽收租物業套現 資金「一拆二」增靈活度

【明報專訊】陳太（65歲，退休人士）在2009年以540萬元購入一屋苑的700呎、三房單位自住（單名持有），按揭在2019年已全部清繳。雖然現時樓價有點下滑，但估價仍有1300萬元。

在2019年，兩名子女已全部結婚及搬離，她和老伴陳先生（68歲，退休人士）也搬至另一較細小自置單位（陳先生單名持有）居住，並將三房單位放租，現時租金28,500元，呎租約40元，在2021年底訂立租約時，是市場合理水平，扣除差餉稅等雜項後，陳太每月可獲得約21,000元的淨收入作為生活費，生活是頗舒適。

現時死約已完，生約也過了一半，但現時市場呎租已跌至38元（約每月26,500元），日後的淨收入估計不足20,000元，雖說問題相信不大，但也有點擔心樓價及租務市場的發展，未來幾年是否可回復疫情前情况。

另一方面，由於物業樓齡已逾40年，陳太也擔心日後維修保養等問題，考慮換至較新物業以減低維修成本，但難以申請按揭，租金回報率也是一大考慮，感覺是兩難局面。

買較細單位收租 吼高息儲蓄保

筆者有以下看法：

（1）既是出租物業，便應純以投資角度出發，以風險及回報兩者中取個平衡；

（2）香港經濟環境在短期內尚待恢復，加息步伐也是重要考慮，除了美國聯儲局的取向外，近期亦發生各地銀行接連出現財困、擠提等情况，漣漪效應有多大仍是問號，慶幸2009年購入至今，樓價升幅逾140%，毋須太擔心賺蝕，不過維修費用與日俱增是不爭的事實；

（3）租金回報約2.5%是仍可接受水平，但後市有未知之數，考慮點應是：（a）有否其他更佳/類似，但較平穩的方案；（b）資產組合的整體資金靈活度及分散風險能力；（c）日後跟進維修、租務事宜會否因年紀漸長而感到吃力；

（4）資金的靈活度──物業只能全幢出售，過程動輒需時數個月，未必能處理急需的資金周轉情况，所以資產組合不可以高度集中於物業項目。

筆者認為陳太可考慮沽出這出租物業，並將資金一分為二：

（A）預留700萬元購入樓齡較新、面積較小的單位繼續收租。

始終物業是一項重要資產類別，只要不是高度集中於這一類，在分散風險角度看，仍是重要項目， 而且較新的物業料可減低維修成本。假設租金回報仍維持在2.5%，陳太可獲得每月約1萬元的生活費；

（B）500萬元放進高息儲蓄保險，並由第3年開始，每月可提取20,000元補貼生活費，淨回報達4.8%。

若持續提取至100歲，已共提取840萬元，戶口仍有約700萬元，陳太也可視乎情况在其間提取多一些來應急。再者，這方案可持續運作至138歲，她可選擇繼續提款，或是在有生之年將戶口分拆為子戶口，並改歸子女、孫子女，甚至是曾孫們名下及由他們繼續提取生活費，達致有效的財富承傳，省卻日後進行遺產承辦的煩惱。由於這方案在第3年才可提取生活費，大可將賣樓後餘下100萬元補貼這兩年的生活費，不致影響陳氏夫婦的即時生活質素，也可作為一些備用資金。

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

瑜一1C均呎2.6萬 2房折實1216萬起 個別單位較1B加價5% 最快下月初開售
瑜一1C均呎2.6萬 2房折實1216萬起 個別單位較1B加價5% 最快下月初開售
周末新盤市場沽553伙 7個月來最旺
周末新盤市場沽553伙 7個月來最旺
十大屋苑6成交 13周末以來再現單位數
十大屋苑6成交 13周末以來再現單位數
朗濤3房移民盤1600萬沽 4年實蝕133萬
朗濤3房移民盤1600萬沽 4年實蝕133萬
黃竹坑偉華匯招租 每呎30元起
黃竹坑偉華匯招租 每呎30元起
交易所落戶澳門 李小加：港法例未兼容 滴灌通拓融資渠道 冀明年投資10萬店
交易所落戶澳門 李小加：港法例未兼容 滴灌通拓融資渠道 冀明年投資10萬店
DRO高回報低風險
DRO高回報低風險
特步重塑K-Swiss 冀3年內收支平衡
特步重塑K-Swiss 冀3年內收支平衡
貝殼拒「衝規模」 預付佣金比例倍增
貝殼拒「衝規模」 預付佣金比例倍增
中石化去年少賺8% 擬增發A股籌最多120億人幣
中石化去年少賺8% 擬增發A股籌最多120億人幣
富達Ian Samson：美衰退風險大 美股債面臨挑戰
富達Ian Samson：美衰退風險大 美股債面臨挑戰
往績回顧：2021年6月 測中美元轉強累港股
往績回顧：2021年6月 測中美元轉強累港股
瑞信危機平息 銀行風險可控
瑞信危機平息 銀行風險可控
富蘭克林鄧普頓：美加息周期料完結
富蘭克林鄧普頓：美加息周期料完結
北森攻雲端HCM方案 連年虧損 收入增長毛利率俱佳 受累長期燒錢
北森攻雲端HCM方案 連年虧損 收入增長毛利率俱佳 受累長期燒錢
銀行頻爆 渣打：未見系統風險 韋浩思強調運作穩健 派息政策不變
銀行頻爆 渣打：未見系統風險 韋浩思強調運作穩健 派息政策不變
傳第一阿布扎比銀行洽購 「沒興趣出售」
傳第一阿布扎比銀行洽購 「沒興趣出售」
八達通伙掌舖推直播網店
八達通伙掌舖推直播網店
港研智能枕頭 自動變形適應睡姿
港研智能枕頭 自動變形適應睡姿
研發經費350萬 創科基金資助近半
研發經費350萬 創科基金資助近半
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：業績勝預期 小米購29946
金子：業績勝預期 小米購29946
張兆聰：美團太弱勢 短線料趁績佳反撲
張兆聰：美團太弱勢 短線料趁績佳反撲
張兆聰：大銀行引發跌市乃低吸機會
張兆聰：大銀行引發跌市乃低吸機會
伍禮賢：信行利潤增長佳 股息率近10厘
伍禮賢：信行利潤增長佳 股息率近10厘
王良享：AI非泡沫 相關概念股仍有上升空間
王良享：AI非泡沫 相關概念股仍有上升空間
溫傑：首程資管規模擴大 業績有亮點
溫傑：首程資管規模擴大 業績有亮點
謝偉銓：電力穩定重要過電費低
謝偉銓：電力穩定重要過電費低
海外碌卡或獲10%回贈 留意條款
海外碌卡或獲10%回贈 留意條款
網購前注意註冊地 簽帳恐收跨境手續費
網購前注意註冊地 簽帳恐收跨境手續費
沈永年：買內地樓慎防黑心中介私吞房款
沈永年：買內地樓慎防黑心中介私吞房款
陸振輝：焦慮只會浪費時間 偷走快樂
陸振輝：焦慮只會浪費時間 偷走快樂
林嘉文：央行展鷹姿 瑞郎短線偏強
林嘉文：央行展鷹姿 瑞郎短線偏強
許健生：百度背水一戰（下）
許健生：百度背水一戰（下）
陳大為：耶倫拒無限救助存戶有道理
陳大為：耶倫拒無限救助存戶有道理
陸振球：比特幣破阻力 料闖3.5萬美元
陸振球：比特幣破阻力 料闖3.5萬美元
陸振球：北水撐港樓或只屬主觀期望
陸振球：北水撐港樓或只屬主觀期望
林少陽：房產按揭證券恐成新炸彈
林少陽：房產按揭證券恐成新炸彈
技術取勝：領展重上20天線
技術取勝：領展重上20天線
李聲揚：新巴城巴加價狼死 巧用財技
李聲揚：新巴城巴加價狼死 巧用財技
蔡金強：人生海海 不過爾爾
蔡金強：人生海海 不過爾爾
艾雲豪：獨角獸「人細鬼大」 容易闖禍
艾雲豪：獨角獸「人細鬼大」 容易闖禍
李順威：市場看好日圓三大理由
李順威：市場看好日圓三大理由
劉思明：防壞消息突襲 部分短線倉結帳
劉思明：防壞消息突襲 部分短線倉結帳
何啟聰：資金湧好倉 中移牛54835
何啟聰：資金湧好倉 中移牛54835
瑞銀亞洲：兩萬關得而復失 恒指沽29060
瑞銀亞洲：兩萬關得而復失 恒指沽29060
摩根大通亞洲：逼近技術牛市 納指牛49725
摩根大通亞洲：逼近技術牛市 納指牛49725
周顯：瑞信爆煲乃自找
周顯：瑞信爆煲乃自找
王弼：銀行風暴未過 吸美銀策略變陣
王弼：銀行風暴未過 吸美銀策略變陣
曾淵滄：騰訊百度擁壟斷優勢可憧憬
曾淵滄：騰訊百度擁壟斷優勢可憧憬
湯文亮：地產商不應迷戀大幅超額認購
湯文亮：地產商不應迷戀大幅超額認購
陳永傑：香港樓市逆勢企穩
陳永傑：香港樓市逆勢企穩
廖偉強：樓市回暖 價隨量升
廖偉強：樓市回暖 價隨量升
布少明：中小型單位料主導後市
布少明：中小型單位料主導後市
馬泰陽：加息壓力減 置業需求增
馬泰陽：加息壓力減 置業需求增
Bal Residence主打一房迎年輕客群
Bal Residence主打一房迎年輕客群
盤源大減 鯉景灣本月價量齊跌
盤源大減 鯉景灣本月價量齊跌
萬用壽險靈活 可變另類遺囑
萬用壽險靈活 可變另類遺囑