經濟

銀行頻爆 渣打：未見系統風險 韋浩思強調運作穩健 派息政策不變

【明報專訊】近日數間外國銀行爆出倒閉危機，引發市場對整個銀行業的憂慮。渣打集團（2888）主席韋浩思（José Viñals）認為近日事件為特別的案例，而監管當局已採取即時的干預，在全球層面上未見發生系統性金融風險，對銀行的影響有限。他強調，渣打擁有充足的流動性，亦有在地區、分類上分散投資，普通股權一級資本比率（CET1）達14%，遠高於監管要求，反映銀行運作十分穩健。

明報記者 鄺海盈

對於美國矽谷銀行（美：SIVB）及瑞信（美：CS）等事件，韋浩思上周來港出席董事會會議後接受訪問時表示，相關監管機構應密切監察事態發展，但同時應對問題在控制範圍之內有一定程度的信心。在全球金融危機發生之後，市場推行重組改革，金融市場已有更謹慎的架構維持金融穩定。他稱，很多人對於有問題的銀行十分關注，惟亦不能忽視仍有很多銀行沒有牽涉在內。原因是由於市場有高質量的資本及流動性，亦有良好的風險管理。事實上，該風波主要影響到市場情緒，導致銀行業的股價波動，而非全球的銀行體系在基礎上出現問題。

稱瑞信AT1債被減值「奇特」

在瑞士監管當局出手下，瑞信獲瑞銀（美：UBS）收購重組，惟其發出的額外一級資本（AT1）債券被完全減值。韋浩思認為瑞銀的收購為市場解除爆發金融危機的風險，惟市場動盪仍會持續一段時間，AT1債券亦會被市場重新定價。他直言，將債券減值的做法較為奇特，市場一般認知為股票吸收損失先於債券，瑞士央行今次做法令AT1債券的不確定性增加，債券風險溢價將因此上升。

韋浩思提出，日後發出的債券法律文件應該清晰界定，而市場亦需時間消化及釐清相關問題。當市場回暖後，債券風險溢價於一至兩個月後或會見回落。美聯儲上周只加息0.25厘，他說：「是因為在這場動盪中，市場自身已經收緊信貸條件和金融條件，再推高加息幅度的誘因減少。」

銀行收緊信貸 大幅加息誘因降

即使全球金融市况動盪的環境下，韋浩思表示，渣打的資本仍然充足，因此董事會不會改變目前的派息政策，並續以增加有形股本回報（RoTE）及派息為宗旨。他指出，在回購的同時集團亦有繼續派息，去年派息按年增加五成。集團目標今年RoTE增至接近10%，明年超過11%。

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