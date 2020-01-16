經濟
新股巡禮

北森攻雲端HCM方案 連年虧損 收入增長毛利率俱佳 受累長期燒錢

【明報專訊】雲業務於內地已廣泛應用，當中雲端人力資本管理（HCM）解決方案說起來也不是什麼新事物。據資料顯示，目前內地HCM市場便有300名市場參與者，好不熱鬧，而當中的龍頭企業北森控股上周一剛通過了上市聆訊，料短期內可開展招股活動。但要留意雖則北森控股作為龍頭企業，收入每年遞升，但仍逃不過目前行業的普遍走向：連年虧損。集團已明言截至今年3月底財年仍會有重大虧損，且或短期內都無法開始盈利。這一切得從行業生態說起。

撰文 旻晞

北森已非首次投身資本市場，集團2016年曾於內地新三板掛牌，惟至2018年因交易及品牌知名度未符預期而退市，至去年1月來港申請上市，惟及後申請失效；至今年2月再接再厲並終獲通過，集團聯合保薦人有中金及摩根士丹利。

穩居內地雲端HCM市佔率首位

如上述，以國內雲端HCM解決方案中，北森以市佔率11.6%穩佔市場首名，其市佔率甚至高於第二及第三大企業的總和。即使在廣義的數碼化HCM市場（即包括非雲端方案）中，於逾500名市場參與中亦排名第3，市佔率有3.4%。

北森的核心產品是iTalentX平台，提供SaaS（軟件即服務）產品，其組成包括以下各部分：「招聘雲」，幫助智能化及簡化招聘流程；「測評雲」，讓企業通過平台的人力科學專業知識及專有技術，識別適合求職者及現有員工的高潛質人才；核心人力解決方案，應用於整套人事管理如薪酬、組織架構管理；「績效雲」，追蹤MBO（目標管理）、OKR（目標及關鍵成果）及審閱員工業績；「繼任雲」，儲備、留用發發展人才。而除HCM，集團亦有提供專業服務，往績期間，其收入大體佔集團收入的兩成至三成多不等。

整套方案建基於PaaS（平台即服務）基礎設施上，其通用性便於客戶簡單接達，使用各模組功能以從事人事管理。收入模式上，集團主要向客戶收取的HCM解決方案訂閱費以產生經常收益，目前集團主要服務大中型企業，截至去年9月底，客戶群包括4900多家企業，而9月底前12個月，集團亦實現了113%的訂閱收入留存率，反映近年其客戶一旦採用方案後，流失率（終止服務率）相當低。而年度經常性收入中近80%的客戶擁有約5年的預期客戶生命周期。

單論收入計，集團近年保持較快增長，作為方案供應商，毛利率亦保持於五成以上，當中HCM方案毛利率更保持於七成以上。但往績期間集團持續出現虧損。主要仍是HCM方案的前景投資既大，且回本期相當長久。北森於招股文件便說明，「集團發展訂閱業務的相關前期投資往往超過了初始階段經常性收入來源的利潤，從而導致虧損。

回本期長 須確保客戶不流失

要走出困局，首先要確保現有客戶不流失，同時要透過不斷拓展客戶數目，以達至規模效益及協同效應，令往後新客戶的回本期愈見縮短，終致取得盈利。很簡單易明吧，但知易行難。招股文件便引述灼識諮詢資料，提及注重HCM垂直市場服務的SaaS服務提供商的盈虧平衡期通常很長，在開始盈利前，包括美國和中國在內的全球雲端HCM解決方案公司虧損超過15年也屬常見。

需時15年，果真是要長線釣大魚。問題是期間你能否支撐下去？連年虧損的北森，在截至去年9月底總負債達80.65億元（人民幣，下同），股東應佔虧損亦近62億元，且往績期間集團經營現金流長期出現淨流出（僅2020/21年度錄得近3850萬元淨流入），也是說生意繼續做，現金繼續燒。故集團於招股文件亦花費不少篇幅說明集團目前現金情况。

紅杉軟銀富達等成戰略股東

北森指，從過往來看，於截至去年9月底止6個月內的月平均現金消耗量、即經營現金流出及資本支出投資的總和，為3670萬元。故按其現金來源15.84億元，可支持經營超過43個月，即覆蓋去年9月底至2026年4月底期間。而集團亦指基於目前可得信息，目前預計於2025年能實現淨運營現金流入。故董事認為，集團將擁有足夠營運資金，及足夠現金結餘支持業務增長。

往績期間經營現金不斷流出，故北森仍主要靠股東支持。上市前，北森主要股東由聯合創辦人王朝暉、紀偉國等一致行動人士持有28%左右；另外，其他戰略股東包括紅杉資本、軟銀、富達等。

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