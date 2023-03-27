貝殼拒「衝規模」 預付佣金比例倍增

內地房地產市場漸見回暖，對於新房業務會否改善，集團執行董事兼首席財務官徐濤指出，雖然政策及大環境向好，開發商銷售重新啟動，現金流壓力改善，但貝殼是非常謹慎的公司，不會要求「衝規模」，特別是過去兩年。公司亦一直有給予開發商評級的制度，故未來仍會與評級較佳的開發商合作，若評級較低的，則一定要按「預付佣金」模式先行支付才合作。集團第四季的預付佣金佔總佣金的比例由第一季的20%提升至44%，升幅逾一倍。

目前在政策支持下，房地產市場已回暖，但徐濤直言，仍要看國家第一及第二季度GDP數據、開發商的中報質量等，再調整業務。

料開發商銷售轉好或續回撥

徐濤表示，2021年公司因應市場情况，包括開發商的債務危機、交付能力等信用問題，記提了13億元壞帳撥備，但2022年已完全沒有，更回撥了2.06億元。他相信今年在市場復蘇下，開發商銷售轉好下或會持續出現回撥，但由於不放在利潤預測內，故回撥將是「bonus」。

談到家裝家居業務，貝殼去年完成收購聖都家裝並在第二季拼表入帳，已帶動集團去年第四季淨收入升至21億元，較2021年增35.2倍。而2022年整個家裝家居淨收入亦按年升24.38倍至50億元。徐濤指出，家裝家具業務表現優於預期，相信在2023年將持續帶來非常亮麗的數據，並有更大的市佔率。

希望今年能進入港股通

談到股東架構情况，徐濤指過去兩年有一部分內房或其他企業股東因自身資金需要出售貝殼股權，但很多長線投資者或基金沒賣過一塊錢，公司目標亦希望將長線股東的比例提升至40%以上，將更有助穩定股價。而「貝殼」品牌亦吸引許多內地投資者，今年希望能進入港股通。

建議留意經營及資金情况不錯地方內房

至於內房會否出現「國進民退」現象，貝殼高級副總裁李文杰認為，內地房地產市場一直是充分競爭的市場，並不會有國企、民企區分對待，只是在經歷這波調整中，民企的風險被曝露出來。但目前已重新看到民營內房有投地意向，建議可留意一些本身經營及資金情况不錯的小型及地方內房，認為他們有不錯的潛力。