經濟

DRO高回報低風險

【明報專訊】滴灌通澳交所（MCEX）啟動試營運，同時宣布旗下全球首批收入分成產品DRO、滴灌通千元日回款指數（滴灌額指數）及滴灌通綜合指數與平台同步上線，並正式成立引領基金。李小加受訪時指出，MCEX運作大致分為3個步驟，並面向專業投資者，平台將提供產品設計、買賣配對及託管等一條龍服務，賺取合約值約4%的服務費。

每周舉行發行日 性質似美債拍賣

李小加解釋，於MCEX買賣的DRO將先由滴灌通的引領基金會先作約1%少量投資（initial offerings、IO）。經過為期90日後，平台可獲取小微企門店的業績表現後，門店將每日分成合約放上MCEX進行「增量發行」（AO、add-on offerings），平台將定期每周舉行發行日，性質與美債拍賣相似，投資者可根據其投資意向，列出有意投資DRO的行業、數量等。MCEX會依照其條件作出配對，並提供結算服務。

他續稱，投資者買入後亦可因應市場需求將DRO作二級轉讓（SO、secondary offerings），毋須持有至合約到期，亦可自行提升出售價格，惟不能更改DRO原有的條款，MCEX會為投資者作買賣配對。滴灌通引領基金的IO投資，基本上都有持有至合約分成期屆滿，不會在平台出售與其他投資者的SO構成競爭。

李小加透露，現時滴灌額（每萬元投資額對應的日回款金額）已提升至約17元人民幣，更形容DRO對小店及投資者有如「完美資本」，前者如生意不好毋須還款，生意火爆亦不用分成太多；對投資者而言回報與股權相若，但風險有如債券般穩定。截至3月初平台投資近2500家店（現增至逾2800家），只有23家店舖關門，其中9家永久結業，其他的部分轉至品牌商其他門店，因此損失率僅約0.6%。

MCEX啟動當日共有2881家門店DRO掛牌上市，來自168座城市合計184個品牌，總發行金額為8.9億元人民幣，覆蓋零售、餐飲、服務、文化體育四大行業。

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