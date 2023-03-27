經濟

交易所落戶澳門 李小加：港法例未兼容 滴灌通拓融資渠道 冀明年投資10萬店

【明報專訊】港交所（0388）前行政總裁李小加兩年前伙拍東英金融創辦人張高波，成立小微企融資平台滴灌通，將內地無數小微企業連接資本市場。滴權通最近加快拓展步伐，去年底獲澳門政府許可在當地成立滴灌通澳門金融資產交易所（簡稱「滴灌通澳交所」，MCEX），上周六（25日）宣告啟動試營運。專業投資者可透過MCEX持有及買賣投資內地小微企業門店的「每日收入分成產品」（Daily Revenue Obligation，DRO）。

明報記者 蕭嘉聰

滴灌通主席李小加接受本報專訪時表示，不少人都關心他為什麼會「跑到」澳門，「我覺得問題應該是『為什麼不是澳門？（why not Macau?）』」。他解釋，DRO並非傳統金融產品，實際上是全新資產類別，傳統金融發展成熟的市場如香港、新加坡以至是美國，一般都設有《證券法》賦予監管機構權力。「但DRO既不是證券、亦不是期貨，新的事情沒有現存的法規去監管，也沒有合適的牌照可申請……澳門金管局正好在法例上容許其監管銀行及『其他金融機構』，我們就是其他金融機構。」

產品似博彩稅收 澳門易理解

滴灌通澳交所買賣的DRO產品獲澳門監管當局一拍即合，他認為除了由於當局擁抱金融創新，還與澳門的經濟產業及稅收模式大有關係。「整個澳門經濟最核心就是政府對博彩業的稅收，即是Daily Renvenue Tax（DRT），每天從博彩業收入中收取稅項。滴灌通與監管機構溝通時，他們一聽起來就非常理解，對這種收人模式亦相對熟悉。」

李小加形容，澳門當局很「現實（realistic）」，因為當地沒有傳統金融證券、期貨、基金甚至是保險的歷史傳統，「沒有（金融）系統，也沒有這樣的市場參與者，他們覺得在任何這些方面再去跟人家競爭，基本上是沒有任何優勢」。他認為澳門當局未有把滴灌通視之為港交所或證券所，這並非他們的初衷，而是思考「哪些方面他們來做，不比別人差很多，大家都在同一個起跑線上」。

MCEX沒有優勢劣勢 處同一起跑線

他舉例，MCEX這樣的數字化新型交易所，對澳門而言，其沒有天然的優勢或劣勢，與其他地方比起來亦較平等，傳統金融業需要通過多年積累經驗，才發展至今天的水平，「不是拿出大旗就可以做出來」。

至於澳門發展證券交易所的情况，李小加就表示「沒聽說過」，當地暫未有《證券法》，自己亦沒有參與或給予意見。

李小加透露，滴灌通今年原先投資門店數量內部目標為1.5至2萬家店，隨着MCEX帶來新資金來源，今年目標增至3萬家，明年更劍指10萬家小微企門店，以反映交易產品融資模式帶來更快增長。

上 / 下一篇新聞

瑜一1C均呎2.6萬 2房折實1216萬起 個別單位較1B加價5% 最快下月初開售
瑜一1C均呎2.6萬 2房折實1216萬起 個別單位較1B加價5% 最快下月初開售
周末新盤市場沽553伙 7個月來最旺
周末新盤市場沽553伙 7個月來最旺
十大屋苑6成交 13周末以來再現單位數
十大屋苑6成交 13周末以來再現單位數
朗濤3房移民盤1600萬沽 4年實蝕133萬
朗濤3房移民盤1600萬沽 4年實蝕133萬
黃竹坑偉華匯招租 每呎30元起
黃竹坑偉華匯招租 每呎30元起
DRO高回報低風險
DRO高回報低風險
特步重塑K-Swiss 冀3年內收支平衡
特步重塑K-Swiss 冀3年內收支平衡
貝殼拒「衝規模」 預付佣金比例倍增
貝殼拒「衝規模」 預付佣金比例倍增
中石化去年少賺8% 擬增發A股籌最多120億人幣
中石化去年少賺8% 擬增發A股籌最多120億人幣
富達Ian Samson：美衰退風險大 美股債面臨挑戰
富達Ian Samson：美衰退風險大 美股債面臨挑戰
往績回顧：2021年6月 測中美元轉強累港股
往績回顧：2021年6月 測中美元轉強累港股
瑞信危機平息 銀行風險可控
瑞信危機平息 銀行風險可控
富蘭克林鄧普頓：美加息周期料完結
富蘭克林鄧普頓：美加息周期料完結
北森攻雲端HCM方案 連年虧損 收入增長毛利率俱佳 受累長期燒錢
北森攻雲端HCM方案 連年虧損 收入增長毛利率俱佳 受累長期燒錢
銀行頻爆 渣打：未見系統風險 韋浩思強調運作穩健 派息政策不變
銀行頻爆 渣打：未見系統風險 韋浩思強調運作穩健 派息政策不變
傳第一阿布扎比銀行洽購 「沒興趣出售」
傳第一阿布扎比銀行洽購 「沒興趣出售」
八達通伙掌舖推直播網店
八達通伙掌舖推直播網店
港研智能枕頭 自動變形適應睡姿
港研智能枕頭 自動變形適應睡姿
研發經費350萬 創科基金資助近半
研發經費350萬 創科基金資助近半
鄺翠玲：沽收租物業套現 資金「一拆二」增靈活度
鄺翠玲：沽收租物業套現 資金「一拆二」增靈活度
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：業績勝預期 小米購29946
金子：業績勝預期 小米購29946
張兆聰：美團太弱勢 短線料趁績佳反撲
張兆聰：美團太弱勢 短線料趁績佳反撲
張兆聰：大銀行引發跌市乃低吸機會
張兆聰：大銀行引發跌市乃低吸機會
伍禮賢：信行利潤增長佳 股息率近10厘
伍禮賢：信行利潤增長佳 股息率近10厘
王良享：AI非泡沫 相關概念股仍有上升空間
王良享：AI非泡沫 相關概念股仍有上升空間
溫傑：首程資管規模擴大 業績有亮點
溫傑：首程資管規模擴大 業績有亮點
謝偉銓：電力穩定重要過電費低
謝偉銓：電力穩定重要過電費低
海外碌卡或獲10%回贈 留意條款
海外碌卡或獲10%回贈 留意條款
網購前注意註冊地 簽帳恐收跨境手續費
網購前注意註冊地 簽帳恐收跨境手續費
沈永年：買內地樓慎防黑心中介私吞房款
沈永年：買內地樓慎防黑心中介私吞房款
陸振輝：焦慮只會浪費時間 偷走快樂
陸振輝：焦慮只會浪費時間 偷走快樂
林嘉文：央行展鷹姿 瑞郎短線偏強
林嘉文：央行展鷹姿 瑞郎短線偏強
許健生：百度背水一戰（下）
許健生：百度背水一戰（下）
陳大為：耶倫拒無限救助存戶有道理
陳大為：耶倫拒無限救助存戶有道理
陸振球：比特幣破阻力 料闖3.5萬美元
陸振球：比特幣破阻力 料闖3.5萬美元
陸振球：北水撐港樓或只屬主觀期望
陸振球：北水撐港樓或只屬主觀期望
林少陽：房產按揭證券恐成新炸彈
林少陽：房產按揭證券恐成新炸彈
技術取勝：領展重上20天線
技術取勝：領展重上20天線
李聲揚：新巴城巴加價狼死 巧用財技
李聲揚：新巴城巴加價狼死 巧用財技
蔡金強：人生海海 不過爾爾
蔡金強：人生海海 不過爾爾
艾雲豪：獨角獸「人細鬼大」 容易闖禍
艾雲豪：獨角獸「人細鬼大」 容易闖禍
李順威：市場看好日圓三大理由
李順威：市場看好日圓三大理由
劉思明：防壞消息突襲 部分短線倉結帳
劉思明：防壞消息突襲 部分短線倉結帳
何啟聰：資金湧好倉 中移牛54835
何啟聰：資金湧好倉 中移牛54835
瑞銀亞洲：兩萬關得而復失 恒指沽29060
瑞銀亞洲：兩萬關得而復失 恒指沽29060
摩根大通亞洲：逼近技術牛市 納指牛49725
摩根大通亞洲：逼近技術牛市 納指牛49725
周顯：瑞信爆煲乃自找
周顯：瑞信爆煲乃自找
王弼：銀行風暴未過 吸美銀策略變陣
王弼：銀行風暴未過 吸美銀策略變陣
曾淵滄：騰訊百度擁壟斷優勢可憧憬
曾淵滄：騰訊百度擁壟斷優勢可憧憬
湯文亮：地產商不應迷戀大幅超額認購
湯文亮：地產商不應迷戀大幅超額認購
陳永傑：香港樓市逆勢企穩
陳永傑：香港樓市逆勢企穩
廖偉強：樓市回暖 價隨量升
廖偉強：樓市回暖 價隨量升
布少明：中小型單位料主導後市
布少明：中小型單位料主導後市
馬泰陽：加息壓力減 置業需求增
馬泰陽：加息壓力減 置業需求增
Bal Residence主打一房迎年輕客群
Bal Residence主打一房迎年輕客群
盤源大減 鯉景灣本月價量齊跌
盤源大減 鯉景灣本月價量齊跌
萬用壽險靈活 可變另類遺囑
萬用壽險靈活 可變另類遺囑

相關新聞