薛偉傑：聯想展示捲軸屏筆電及手機

筆電屏幕可分成上下兩個畫面

其中，捲軸屏手提電腦在未展開狀態下的大小為12.7吋，長闊比為「復古」的4比3。當按下屏幕右側的伸縮按鈕之後，屏幕就會垂直向上延伸，變大成15.3吋及長闊為8比9，可以增加50%的顯示面積。此外，還可以將屏幕分割成上下兩個16比9的視窗來操作。

據悉，這款捲軸屏手提電腦的屏幕材質，第二代摺疊屏手提電腦X1 Fold的同款柔性OLED屏。將來量產時，屏幕尺寸還有可能略為調整；而厚度方面亦希望再改進，令它未展開時的整體外觀與一般手提電腦沒有明顯分別。

至於Moto的捲軸屏概念手機rizr，在未展開狀態下，機身前面的屏幕只有5吋大，長闊比為15比9。當連續按兩下手機側面的電源按鈕之後，手機屏幕就會向上延伸，變大成6.5吋以及長闊比22比9。此外，當用戶將手機橫握想觀看視頻時，屏幕亦會自動延伸出來。不過，rizr重達210克，在重量方面仍有待突破，而電池容量只有3000mAh。

明報記者 薛偉傑

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