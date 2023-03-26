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經濟
2023年3月26日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
飛揚2期售出344伙 1房戶沽清 瑜一1B期價單179伙售罄 1C期最快今開價
車位註冊量按月升七成 創5個月新高
歐美銀行股續受壓 美匯轉強帶動美股向上
聖路易斯聯儲行長：料利率峰值升至5.625厘
矽谷銀行私銀業務標售料明有結果
瑞士財長：不介入 瑞信難活
滴灌通澳交所試運 助內地小微企融資
瑞士出手史無前例 打擊信譽難估量
干預引發多項爭議 學者：瑞士政府破壞法治
張宗永：AT1是債？還是股？
薛偉傑：聯想展示捲軸屏筆電及手機
馮其十：中央改革金融監管體系連出大手筆
張宗永：AT1是債？還是股？
【明報專訊】瑞信（Credit Suisse）被強併入瑞銀（UBS），總值160億瑞郎的瑞信AT1票據變了牆紙。
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