滴灌通澳交所試運 助內地小微企融資

李小加：新事情要在新地方做

滴灌通澳交所試運首日已累計總發行店舖2881家，總發行金額8.9億元人民幣。滴灌通創始人兼主席李小加表示，新事情要在新的地方去做，期待滴灌通為中國小微企業連通國際市場資本作出貢獻。他又稱，澳門小微經濟數量多，未來後續必然會加入澳門小微企業，惟澳企數字化未成熟料仍需時。

滴灌通創始人兼行政總裁張高波表示，滴灌通澳交所成立，標誌了透過交易所融資不再是極少數大公司的專利，成為小微企業的便捷選擇，澳門將成為國際資本投資中國小微企業的重要通道，並崛起成為數字時代全新的國際金融中心。

澳門金管局：引進不同類型金融機構

澳門金融管理局行政管理委員會主席陳守信表示，過去5年澳門新增11家金融機構，當中包括支付服務機構等，將通過澳門高度開放的金融體系，引進不同類型的金融機構落戶，冀滴灌通試運後逐步理順業務模式，建立堅實的風險防範機制。