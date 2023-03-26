歐美銀行股續受壓 美匯轉強帶動美股向上

德銀CDS飈 累同業股價

德銀上周五收市報8.54歐元，跌8.5%，歐洲其他銀行同錄跌幅，巴克萊（英：BARC）及瑞銀（瑞士：UBSG）亦分別跌4.2%及3.6%。事件亦影響歐洲貨幣受壓，英鎊收市跌0.445%至1.223；歐元亦跌0.66%；歐洲股市全線走低，其中德國股市收市挫1.66%，英國及法國股市亦分別跌1.26%及1.74%。

美股三大指數一周均升

市場不安情緒升溫，美國銀行股亦受打擊，美國運通（美：AXP）收市跌1.8%至159.78美元，為跌幅最大道指成分股；摩根士丹利（美：MS）及摩根大通（美：JPM）分別跌2.2%及1.5%。不過美元匯價強勢，帶動美股上周五先跌後反覆回升，道指早段曾跌300點，收市倒升逾百點，升132點或0.41%，報32,237點；標指收市升0.56%，報3970點；納指收市升0.31%至11,823點。一周累計以納指升幅最強，累升1.66%；道指及標指分別升1.18%及1.39%。

港股方面，恒指夜期上周五先跌後回穩，收市跌36點至19,864點，較恒指收市低水52點；港股ADR比例指數收市19,892點，跌0.12%或23.5點，匯控（0005）ADR較港收市跌0.4%，折合報51.94港元，工行（1398）及中行（3988）ADR分別跌0.9%及1%。

美團（3690）及小米（1810）績後表現迥異，美團ADR較港收市價升4%，折合報145.81港元；小米ADR跌1.31%，折合報12.28港元。

分析：恒指難企穩20000點

永裕證券董事總經理謝明光表示，港股過去一周主要受業績及外圍因素左右，例如騰訊（0700）績佳帶動大市向上，但因外圍銀行業憂慮令恒指難企穩於20,000點水平。

他預計，隨着銀行業負面因素陸續浮現，匯控ADR上周五亦回落，相信今周本地銀行股依然受壓。此外，由於大部分藍籌股已公布業績，相信今周要在大好消息配合下，恒指才有望重上20,000點水平，料港股將繼續於現水平徘徊。