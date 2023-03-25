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2023年3月25日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
美團季績報喜 經調整虧轉盈8億 董事長確認攻港外賣 稱很快推新品牌
小米上季經調整少賺67% 勝預期
潤啤去年少賺5% 料今年利潤雙位數升
阮國恒：港銀未見存款集中度風險
余偉文：港銀持AT1債只佔0.1% 影響有限
特專科企港上市落地 降市值門檻 下周五起可申請 料數月後有頭炮掛牌
證監：集體投資存管人須獲發牌 明年10月生效
匯控反對Ken Sir議案 指削效益
招行末期息1.7元增14% 不良貸雙升
衛龍美味增推廣支出 看好毛利率續升
四環轉蝕19億 料受惠醫美快速復蘇
友邦潤啤申增設人幣股票交易櫃枱
德銀回購次級債反掀市場憂慮 股價一度挫15% 匯控倫敦較港低2%
幣安系統「死機」 曾停現貨交易提存服務
大量放貸救銀行 聯儲局QT開倒車
飛揚2期一周收逾5000票 超額12倍 本月4盤首輪開售共收2.6萬票 凍資逾18億
大手客2000萬掃弦雅5伙特色戶 付300萬辣稅
鋰電大王5450萬首置入市維港頌4房戶
CCL連升4周後回軟 按周微跌0.19%
中海外啟德1號商場 逾6億易手
陸振球：明日大嶼有入不敷支危險
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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美團季績報喜 經調整虧轉盈8億 董事長確認攻港外賣 稱很快推新品牌
小米上季經調整少賺67% 勝預期
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