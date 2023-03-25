鋰電大王5450萬首置入市維港頌4房戶

資料顯示，維港頌第1座低層A室，屬實用1455方呎，4房雙套間隔，上月以5450萬元售出，實呎37,457元，買家以梁昌明（LEUNG CHEONG MING RAYMOND）作登記，與有「鋰電大王」之稱的廣州明美新能源公司董事會主席和首席執行官、仁濟醫院前主席中英文名字相同。原業主2017年以5048萬元購入，持貨近6年，帳面獲利402萬元，賺幅約8%。

賽西湖一周3宗 逼近去年全年交投

事實上，豪宅屋苑交投活躍，中原地產分區營業經理李兆霖表示， 北角半山賽西湖大廈去年全年僅錄得4宗交投，但近日成交激增，一周內已經連錄3宗成交，其中10座高層A室，實用1297方呎，3房1套房間隔，以3718萬元易手，實呎28,666元。原業主2013年以2800萬元買入，持貨10年，帳面獲利918萬元或33%。

尚悅．嶺2房532萬沽 4年實蝕逾一成

不過，市場仍有不少新界上車盤錄二手蝕讓。美聯物業聯席區域經理張瑋津表示，元朗尚悅．嶺2座中低層C室，實用面積370方呎，2房間隔，有上車客在父母資助下，以532萬元購入，實呎約14,378元。原業主2019年以約572.5萬元一手購入，持貨逾4年，帳面虧蝕40.5萬元，若連使費計料實蝕約63萬元或約11%。

嵐岸2房額印鬆綁沽 3年實蝕一成

另外，中原地產分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山嵐岸5座低層D室，實用523方呎，2房間隔，以693萬元售出，實呎13,250元。

陳續稱，原業主2020年初以735萬元購入，持貨約3年，剛過3年額印期，帳面蝕讓約42萬元，連使費料實蝕約84萬元或約11%。