大手客2000萬掃弦雅5伙特色戶 付300萬辣稅

【明報專訊】新盤大手客重出江湖，佳兆業發展（1638）旗下的深水埗弦雅錄大手成交，據成交記錄冊顯示，該項目頂層25樓全層A至E室，一共5伙以一約多伙易手，成交價2000萬元，全屬連天台特色戶及開放式廚房，實用面積由206至294方呎，A及B室為1房戶，C至E室為開放式戶型，天台面積由113至174方呎，全部不設內置樓梯，需使用公眾樓梯上落，5伙實用面積合共1209方呎，平均實呎約16,543元。上述以一約多伙的買家須繳付樓價15%的「辣稅」，料是次成交涉稅項約300萬元。