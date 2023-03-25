匯控反對Ken Sir議案 指削效益

稱分拆成本高 不利協同效應

匯控將於5月5日在英國舉行2023年股東周年大會。對於呂宇健提交的分拆業務決議案，董事會認為，此等結構性改革均大幅削弱集團策略所依據之國際業務模式的經濟效益，不僅會使股東價值蒙受重大損失，亦會減少股息。董事會指，匯豐的國際網絡仍然是集團最大的競爭優勢，去年的表現顯示現時的策略行之有效。對此，呂宇健認為，雖然匯控管理層過去兩年表現已有改善，惟近日收購英國矽谷銀行後要注資20億英鎊，不符合小股東利益。

匯控董事會又提到，分拆亞洲業務後將中斷網絡之間的聯繫、削弱經濟效益，對國際協同效應產生重大負面影響。加上對匯控亞洲業務進行有意義的重組或分拆涉及執行風險高、耗時多年，而且成本極為高昂。董事會重申，該決議案並不切實可行。

Ken Sir：聯絡20大股東尋求支持

呂宇健亦敦促匯控制訂明確而穩定的股息政策，並將每季度的股息派付回復到新冠疫情前的水平，即每年每股不低於0.51美元。董事會認為公司已擬備長遠且可持續的股息策略，正持續為股東提供吸引的回報。現時目標是盡快將股息恢復至新冠疫情前的水平，同時採納股息派付比率的方針，而非設定每年規範性股息金額，從而確保股息政策可長遠持續。集團需維持充裕的資本及儲備以持續發展業務，包括符合所有法律及監管機構的資本規定，因此亦建議股東投票反對此項決議案。