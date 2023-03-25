小米上季經調整少賺67% 勝預期

智能手機出貨量跌21%

第四季小米集團總收入達660億元，按年倒退22.8%。經調整淨利潤為14.6億元，當中包含智能電動汽車等創新業務費用12億元，以及去年11月更新部分系列智能手機的售後服務政策，所帶來的一次性成本影響約7億元。

全年計，小米經調整淨利潤85.18億元，跌61.4%；全年收入跌14.7%至2800億元，當中智能手機收入1672億元，跌19.9%，因智能手機出貨量跌20.9%，至約1.5億部，但在全球54個國家和地區智能手機出貨量排名第三，且每部智能手機平均售價1111元人民幣，創歷史新高，抵消出貨量減少的部分影響。

盧偉冰預期今年上半年全球整體手機市場仍受高通脹等影響，出貨量可能同比下降，但隨着經濟等恢復正常，仍傾向樂觀。對於該集團有一些比較長周期的庫存，他澄清，2021年整個行業預測去年市場會有增長，在2021年和部分企業簽署一些合同或協議，根據相關約定，去年確實有一些庫存，但有關庫存是按照未來的預期價格計算，而且可以在今年消化掉。

至於疫情反覆令小米之家去年客流量下降，但今年首兩個月，月均單店GMV較去年第四季度增長逾30%以上。截至2月28日，Xiaomi 13系列新手機累計來自線下的銷量貢獻佔55%。盧偉冰指未來重點為提升門市盈利能力。

至於智能電動汽車方面，盧偉冰指維持2024年上半年正式量產的目標不變。目前汽車業務研發團隊規模約2300人。