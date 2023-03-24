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黃志祥家族黃金海岸鄰地批建11幢住宅

【明報專訊】屯門掃管笏、青山公路一帶，近年先後有多個樓盤推出，區內大業主亦有新部署。據屋宇署資料，信置（0083）主席黃志祥家族持有、鄰近屯門黃金海岸的一幅地皮，今年1月份獲批圖則，項目將建7幢18層及4幢6層高住宅，另有4幢1至2層高設施（全在1層地庫之上），涉及總樓面39.29萬方呎。

屋宇署最新公布，今年1月共批出23份建築圖則，包括15項住宅及商住發展、5項商業發展等，除上述黃金海岸地盤外，長實（1113）元朗南生圍流業街與涌業路地，則獲批建112幢2層高洋房，涉及7.85萬方呎住宅樓面；遠展（0035）、蘭桂坊集團等持有的西貢蠔涌項目，獲批建26幢3層高洋房，涉及56,620方呎樓面。

新地嘉里發祥街批建35層高住宅

市區方面，新地（0016）、嘉里（0683）等長沙灣發祥街3號嘉里鴻基貨倉，則獲批建1幢35層高（在3層基座及2層地庫之上）的商住大樓，項目住宅樓面涉及43.2萬方呎，另設3.2萬方呎非住宅樓面，合共約46.4萬方呎。另會德豐、港鐵（0066）黃竹坑港島南岸6期亦獲批圖則，項目將建2幢31層高（在3層基座之上）住宅物業，涉及約50.37萬方呎。此外，華懋佐敦德興街7至8號，獲批建1幢19層（在2層基座及2層地庫之上）商住物業，住宅樓面82,668方呎，非住宅樓面9900方呎。

非住宅物業方面，友邦保險鰂魚涌英皇道734號友邦香港大樓，批建1幢25層高（在4層停車場之上）寫字樓，涉30萬方呎樓面；金朝陽（0878）葵涌華星街13至17號，則批建1幢17層高工業項目，涉21.8萬方呎。另利嘉閣研究部主管陳海潮綜合屋宇署資料，1月份全港共有6個項目，合共3178個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較去年12月1060伙增近2倍，創一年新高；同期未有任何私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為去年1月後首見。

相關字詞﹕黃志祥家族 友邦香港大樓 長實 嘉里鴻基貨倉 批則 屋宇署 黃金海岸

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