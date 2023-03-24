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吳宗權5980萬首置買明慧園

【明報專訊】樓市復活，不少城中名人入市，其中已故一代船王包玉剛女婿吳光正孻仔、會德豐主席吳宗權（圖），最新以首置名義斥5980萬元入市淺水灣半世紀老牌豪宅單位，作價逼近屋苑2020年歷史高位。

上址為明慧園高層B室，連兩車位本月初以5980萬元售出，為屋苑近3年首宗成交，單位實用面積1583方呎，3房間隔，實呎37,776元，售價與2020年3月同面積低層A室連兩車位成交價6000萬元稍低不足1%，新買家以Woo Chun Kuen Douglas登記，與吳宗權英文名相同。吳宗權今次入市需付4.25%印花稅，即以首置身分入市。原業主1974年26.48萬元購入，帳面賺5953.52萬元或近225倍。

英皇酒店CEO等4600萬入市璈珀

此外，西半山干德道55號璈珀，一個實用面積1538方呎的中層D室3房戶，本月中以4000萬元售出，實呎2.6萬元，買家為英皇娛樂酒店行政總裁余永焯妻子余黃映彰。資料又顯示，屋苑2樓一個車位，亦獲余永焯以600萬元購入，即余永焯以合共4600萬元入市。資料顯示，上述兩物業由同一名買家於2016年以合共5012.9萬元購入，帳面蝕約412.9萬元，若連使費料實蝕約668萬元或13%。

威利閣4房售8380萬破頂

另中原高級資深分區聯席董事黃健忠表示，樓齡約43年的東半山司徒拔道威利閣中層B室，實用面積2344方呎，4房1套房間隔，以8380萬元易手，實呎35,751元。翻查資料，連同是次成交個案，屋苑過去十年僅錄3宗成交，而是次成交價更創出屋苑新高。原業主2000年以2060萬元買入，持貨約23年，帳面獲利6320萬元，單位升值3.1倍。

海日灣洋房4年實蝕4337萬

不過，新界洋房再錄蝕讓，資料顯示，大埔白石角海日灣單號洋房，實用面積4074方呎，4房4套間隔，上月以8150萬元售出，實呎約2萬元。原業主2019年初1.19億元一手購入，連使費料實蝕約4337萬元或約36%。據悉，同一組業主持有的同屋苑實用4105方呎單號洋房，去年底以9000萬元易手，原業主2018年以逾1.32億元一手購入，連使費實蝕逾4857.7萬元或約37%。

相關字詞﹕首置 淺水灣 明慧園 蝕讓成交 海日灣 璈珀 威利閣 余永焯 名人入市 吳宗權

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