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KOKO MARE均呎1.8萬 高上期2% 1房折實594萬入場 料接力瑜一飛揚開售

【明報專訊】美國聯儲局再加息0.25厘，惟港銀未有上調最優惠利率（P），為市場大派「定心丸」。同日會德豐旗下、樓花期約15個月的藍田KOKO MARE公布首張價單，勢將緊隨屯門飛揚2期及何文田瑜一1B期接力推售。KOKO MARE首批98伙，折實均呎18,330元，較上月推出的上期KOKO ROSSO首批折實均呎17,973元略高約2%，1房仍維持上期折實不足600萬元入場。會德豐副主席兼常務董事黃光耀稱，是次近九成單位折實價介乎600萬至900萬元，價錢延續上期的「市區爆數價」。

明報記者 容婌維

KOKO ROSSO上月底開售至今已累售約308伙，佔該期單位總數392伙近八成，套現逾24億元。KOKO MARE將於明日起開放設於尖沙嘴港威大廈示範單位，並接受認購登記，最快下周開售。首批98伙折實全數低於1000萬元，涵蓋9伙1房戶、73伙2房連開放式廚房戶，以及16伙2房連獨立廚房戶，實用面積334至520方呎，價單定價由674.6萬至1055.8萬元，價單實呎19,317元至25,977元。發展商提供最高12%直減折扣，折實價由593.7萬至929.2萬元，折實實呎17,000元至22,859元。

明日起開放示位及收票

首批全數位處第8座低層，景觀主要分為山景及內園景，但由於向山戶部分靠近將藍隧道及東隧出入口一帶，令兩類單位呎價差距甚大。比較8座3樓D室及H室，兩戶均為2房連梗廚戶。D室實用面積為490方呎，向西北、望內園景，價單定價1041.5萬元，價單呎價21,255元；而H室為實用面積520方呎，向東南、望山景及上述主要幹道，價單定價1005.2萬元，價單呎價19,331元。前者比後者呎價高近一成，直接推高實用面積較小的3樓D室銀碼。

園景呎價高山景呎價近一成

入場單位方面，今批入場單位為8座2樓F室，實用面積334方呎，1房間隔，折實價593.7萬元，折實呎價17,775元；至於今批呎價最低的單位有兩個，包括8座2樓E室，實用面積464方呎，2房連開放式廚房間隔，折實價788.8萬元，折實呎價17,000元；另一戶則為8座2樓H室，實用面積520方呎，2房連獨立廚房間隔，折實價884萬元，折實呎價同為17,000元。KOKO MARE屬KOKO HILLS系列壓軸一期，是次特設「KOKO ROSSO粉絲折扣優惠」，凡曾入票或參觀KOKO ROSSO示範單位的買家，是次購買KOKO MARE單位，均可享1%折扣優惠。

中海外啟德維港．雙鑽待批預售

KOKO MARE開價之際，東九龍亦再有全新盤部署出擊。中海外（0688）等發展、位於啟德跑道區4E區1號的住宅項目，命名為「維港．雙鑽」（Twin Victoria）。該盤由兩座住宅大樓組成，合共提供702伙，戶型涵蓋開放式至3房，另設特色戶，現正待批預售，預計關鍵日期為2025年3月底。

相關字詞﹕中海外 新盤開價 會德豐 維港．雙鑽 加息

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