KOKO MARE均呎1.8萬 高上期2% 1房折實594萬入場 料接力瑜一飛揚開售

明報記者 容婌維

KOKO ROSSO上月底開售至今已累售約308伙，佔該期單位總數392伙近八成，套現逾24億元。KOKO MARE將於明日起開放設於尖沙嘴港威大廈示範單位，並接受認購登記，最快下周開售。首批98伙折實全數低於1000萬元，涵蓋9伙1房戶、73伙2房連開放式廚房戶，以及16伙2房連獨立廚房戶，實用面積334至520方呎，價單定價由674.6萬至1055.8萬元，價單實呎19,317元至25,977元。發展商提供最高12%直減折扣，折實價由593.7萬至929.2萬元，折實實呎17,000元至22,859元。

明日起開放示位及收票

首批全數位處第8座低層，景觀主要分為山景及內園景，但由於向山戶部分靠近將藍隧道及東隧出入口一帶，令兩類單位呎價差距甚大。比較8座3樓D室及H室，兩戶均為2房連梗廚戶。D室實用面積為490方呎，向西北、望內園景，價單定價1041.5萬元，價單呎價21,255元；而H室為實用面積520方呎，向東南、望山景及上述主要幹道，價單定價1005.2萬元，價單呎價19,331元。前者比後者呎價高近一成，直接推高實用面積較小的3樓D室銀碼。

園景呎價高山景呎價近一成

入場單位方面，今批入場單位為8座2樓F室，實用面積334方呎，1房間隔，折實價593.7萬元，折實呎價17,775元；至於今批呎價最低的單位有兩個，包括8座2樓E室，實用面積464方呎，2房連開放式廚房間隔，折實價788.8萬元，折實呎價17,000元；另一戶則為8座2樓H室，實用面積520方呎，2房連獨立廚房間隔，折實價884萬元，折實呎價同為17,000元。KOKO MARE屬KOKO HILLS系列壓軸一期，是次特設「KOKO ROSSO粉絲折扣優惠」，凡曾入票或參觀KOKO ROSSO示範單位的買家，是次購買KOKO MARE單位，均可享1%折扣優惠。

中海外啟德維港．雙鑽待批預售

KOKO MARE開價之際，東九龍亦再有全新盤部署出擊。中海外（0688）等發展、位於啟德跑道區4E區1號的住宅項目，命名為「維港．雙鑽」（Twin Victoria）。該盤由兩座住宅大樓組成，合共提供702伙，戶型涵蓋開放式至3房，另設特色戶，現正待批預售，預計關鍵日期為2025年3月底。