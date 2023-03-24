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2023年3月24日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
儲局加息0.25厘 港四大行拒加P 分析：港存貸比率跌兼走資壓力降 利率或見頂
美今年或只再加息一次 5月上調機率不足一半
騰訊漲8%領軍 港股重上二萬
大行唱好騰訊 花旗目標價520元最牛
聯想採NVIDIA晶片 研發汽車控制器平台
中升少賺兩成 末期息增30%
中移動多賺8% 全年派息率升至67% 股息率6.9厘 預告今年派息率增至逾七成
瑞聲全年盈利跌38% 派末期息0.12元
瑞房去年少賺45% 羅康瑞：內房難言見底
國泰擬從租賃市場添50架A320 Neo
微軟Azure OpenAI向港企業用戶開放
ESR：目前股價「錯位」 會繼續回購
耶倫拒包底 未擬推全額存保 與鮑威爾稱「所有存款安全」打對台
英國再加息0.25厘 升至4.25厘15年高
Coinbase遭美SEC警告或違證券法 股價挫兩成
張兆聰：阿里大落後 美息轉弱可推高估值
植耀輝：美團今天料好淡決戰
葉創成：同仁堂國藥績優 股價破頂可期
技術取勝：東方海外或阻力位爭持
盧駿匡：三大強勢藍籌板塊 中資電訊石油內銀分段吸
劉思明：個別主題挾高港股 反彈或已達標
周顯：系統風險要保住大戶
譚新強：瑞信醜聞 暴露世界金融秩序的不公
湯文亮：三隧午夜後免費 可振興夜經濟
中國客回歸 泰國公寓市道轉熱
KOKO MARE均呎1.8萬 高上期2% 1房折實594萬入場 料接力瑜一飛揚開售
必嘉坊‧迎匯加推56伙 折實均呎1.9萬
吳宗權5980萬首置買明慧園
黃志祥家族黃金海岸鄰地批建11幢住宅
規劃署支持靠背壟道申建2324伙
周顯：系統風險要保住大戶
【明報專訊】美國和香港一樣，銀行也有存款保障金額，而且比香港的保障更大：我們是50萬元，他們則是25萬美元，比我們足足多出了3倍幾。
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投資二三事
財經專欄
周顯
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