大行唱好騰訊 花旗目標價520元最牛

花旗：顯示強勁轉型趨勢

花旗指出，即使去年第四季面對挑戰性及混亂的宏觀環境，但騰訊仍成功走出困境，更顯示強勁的轉型趨勢。該行表示，今年隨着中國重新開放後，宏觀環境逐步改善、監管正常化，以及通過改善廣告變現、遊戲復蘇、金融科技和雲服務收入等多個增長推動力之下，未來數季有望實現更強勁及可持續的增長前景。

該行指出，騰訊管理層對內地消費趨勢持樂觀態度，其計劃戰略性投資於內地初創企業，加上管理層亦認為在基礎模型和生成式AI的最新突破將是「增長倍大」的機會，與該行的觀點一致。花旗將騰訊目標價調高至520元，並維持「買入」評級。

富瑞表示，集團去年第四季收入及經調整後純利均合乎該行預期，重申對騰訊的正面看法，認為其在遊戲、廣告、金融科技和雲端等不同領域均擁有多個驅動因素。該行上調騰訊目標價至460元，維持「買入」評級。

該行預期，去年行業經歷未成年保護措施、更多資源投放至內容升級及新遊戲開發，相信遊戲業務將會出現轉機。此外，集團預計金融科技業務可隨着宏觀經濟的增長所帶動，佣金收費率可保持穩定，增值服務轉化率提高亦可為商家增加價值，而雲端業務優化已大致完成，產品組合將集中於高毛利和增值業務。

此外，騰訊股東將於今日（24日）收取作為股息派發的美團股份，每手將獲派10股美團。