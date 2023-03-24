美今年或只再加息一次 5月上調機率不足一半

市場料至年底

降息0.5至0.75厘

本月出現的地區銀行問題，被聯儲局視為通脹、就業和經濟的降溫因素，因為引發了信貸收緊。不過當局在本月聲明指最近幾個月就業成長加快，並重申過往高度關注通脹、支出和生產成長和緩，失業率保持在低位的說法。

惟主席鮑威爾在會後記者會重申，如有必要當局會加息至高於預期的水平，並且不預期會在今年減息。尚渤投資管理總裁兼首席執行官Jason Brady指出，鮑威爾的發言較議息聲明更為鷹派，目前由能源等帶動商品通脹已經非常低，當局或要讓失業率上升來抑制服務業通脹，避免工資價格螺旋上升。他認為加息對美國經濟的滯後影響正在顯現，認為聯儲局會在年底前減息，不過幅度較目前市場預期為小。

資產負債表再膨脹

鮑威爾：政策沒轉向

對於儲局最新披露資產負債表於上周再擴張至約8.7萬億美元，較對上一周的8.4萬億美元大增，鮑威爾則解釋只是暫時借貸予銀行以應對矽谷銀行引發的流通性緊張，與貨幣政策轉向無關。儲局現有縮表計劃，為每月縮減資產負債表950億美元。