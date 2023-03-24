美今年或只再加息一次 5月上調機率不足一半

【明報專訊】美國地區性銀行的流動性危機還未結束，但近月核心通脹按月升溫，聯儲局本月議息聲明和季度利率點陣圖，因而備受市場關注。與2月份聲明相比，議息聲明提及將通脹回復至2厘的合適措施時，將「連續上調目標利率」的說法，改為「一些額外」的緊縮政策，而至年底利率預期維持在5厘至5.25厘區間，與去年底的預期相同，即還有加息一次便升至本輪加息峰值，市場解讀為鴿派聲明。市場最新預期，5月加息機率不足一半（見圖），至年底更料較現水平降息0.5至0.75厘。
市場料至年底
降息0.5至0.75厘
本月出現的地區銀行問題，被聯儲局視為通脹、就業和經濟的降溫因素，因為引發了信貸收緊。不過當局在本月聲明指最近幾個月就業成長加快，並重申過往高度關注通脹、支出和生產成長和緩，失業率保持在低位的說法。
惟主席鮑威爾在會後記者會重申，如有必要當局會加息至高於預期的水平，並且不預期會在今年減息。尚渤投資管理總裁兼首席執行官Jason Brady指出，鮑威爾的發言較議息聲明更為鷹派，目前由能源等帶動商品通脹已經非常低，當局或要讓失業率上升來抑制服務業通脹，避免工資價格螺旋上升。他認為加息對美國經濟的滯後影響正在顯現，認為聯儲局會在年底前減息，不過幅度較目前市場預期為小。
資產負債表再膨脹
鮑威爾：政策沒轉向
對於儲局最新披露資產負債表於上周再擴張至約8.7萬億美元，較對上一周的8.4萬億美元大增，鮑威爾則解釋只是暫時借貸予銀行以應對矽谷銀行引發的流通性緊張，與貨幣政策轉向無關。儲局現有縮表計劃，為每月縮減資產負債表950億美元。