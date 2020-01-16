減稅滿月 新盤1008萬以下成交佔九成 本月3盤共錄967宗成交 料近全數買家受惠

明報記者 容婌維

不過值得留意，上月上旬未有全新盤進行大型銷售，而本月至今則已至少有3個新盤進行首輪推售，屬兩者出現大幅差距因素之一。政府上月22日財政預算案公布，修訂首置印花稅稅階，樓價1008萬元或以下的物業，一律獲削減印花稅，政府料將有3.7萬名買家受惠。中原地產綜合一手成交紀錄冊數據，統計出新盤市場本月至今累錄約1180宗樓價1008萬元或以下的成交，佔整體成交近九成，估計大部分買家以首置身分入市，可受惠於新稅階。

樓價1008萬元或以下交投按月倍升

在新稅階下，樓價不超過300萬元的成交，首置印花稅為100元。不過，近期推出全新盤入場費至少300餘萬元，故過去約一個月內暫時未見有新盤買家受惠。事實上，新首置稅階實施後，樓價最低的大型全新盤單位，則位於長實（1113）及新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚2期，列於首張價單的5座1樓H室，實用面積266方呎，1房間隔，折實價306.9萬元，折實實呎11,538元，以新修訂的印花稅階計，首置買家只需付7000元釐印費便可上車，較舊稅制下須付的約5.19萬元，節省4.49萬元或約86%，相關單位將於周六發售。

600萬至1000萬交投預算案後增4倍

有分析認為，過去幾年疫情影響下，發展商累積一定的清貨壓力，令近期新盤開價克制，多採取先求量後求價策略。新盤貼市價或低市價推盤，除刺激一手銷情外，亦令受惠新稅階的人數增加。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，近一個月細價單位交投顯著回升，主要與新盤集中此類銀碼有關，據美聯統計數據顯示，2月22日財政預算案公布當日，至3月20日期間，樓價介乎600萬至1000萬元共錄942宗成交，按月大增4.2倍（見圖）。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，目前未計飛揚2期及瑜一第1B期的成交量，新盤市場已錄逾1300宗成交，計及其他新盤，估計今個月整體一手成交量有機會達到2000宗大關。