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經濟
2023年3月23日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
騰訊上季經調整盈利升19% 遜預期 全年少賺16% 料今年遊戲行業復蘇
劉熾平退任執董 仍留任總裁一職
恒大負資產2000億 3方案重組境外債
中電信全年多賺6％ 稱早佈局AI
恒安去年少賺四成 匯兌虧逾9億
積金局：MPF瑞信AT1債佔比近乎零
瑞信衝擊降溫 恒指升332點 金融股彈3% 市場聚焦美聯儲預測
隔夜拆息大上大落 金管：聯匯運作良好
港鐵新票價調整機制 大行看法偏淡
特步：收入利潤今年雙位數增長 去年業績對辦 多賺1.5%
許正宇：負資產多能供款
證監會發指南 定家族辦公室免牌照經營條件
中證監發函：萬達商管港上市不成須回購
英上月通脹意外回升 或添加息壓力 CPI按年升10.4% 遠超市場預期
瑞銀檢視部分交易 或保留瑞信投資銀行部門
彭博：矽銀上季向高層人士貸款增逾3倍
張兆聰：騰訊業績中規中矩 未走出困局
技術取勝：石藥於8元構建支持
劉思明：美聯儲議息後 今走勢展示市場承接力
周顯：加息太急易釀金融危機
湯文亮：債券爆煲 或引發新一輪賣樓潮
減稅滿月 新盤1008萬以下成交佔九成 本月3盤共錄967宗成交 料近全數買家受惠
瑜一飛揚 暫收逾1.1萬票
傅嘉莉「首置」購THE ASTER兩房戶
新盤搶客 元朗本月二手不足百宗
凱施餅店沽海光苑舖 8年帳蝕14%
葉創成：DWS：港零售租金增長料輸亞太區
領展近年沽港物業 轉購內地海外物業
技術取勝：石藥於8元構建支持
【明報專訊】特步短線或回試8元（圖）
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騰訊上季經調整盈利升19% 遜預期 全年少賺16% 料今年遊戲行業復蘇
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