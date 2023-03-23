彭博：矽銀上季向高層人士貸款增逾3倍

【明報專訊】彭博昨天引述政府數據報道，矽谷銀行的狀况在去年末惡化，但仍在2022年最後3個月，對其管理人員、董事和主要股東及其相關利益方的貸款金額達到2.19億美元，是第三季的3倍多。美國聯儲局和國會正在調查矽谷銀行倒閉事件，高層人士的貸款激增可能會受到審查。政府報告未披露哪些人士接受貸款或他們的目的，也未指控與內部人士貸款有關的不當行為。聯儲局發言人表示，如果發現這些貸款存在問題，聯儲局將採取執法行動，或將違規行為提交給其他監管機構。接管該銀行的聯邦存款保險公司的代表沒有回應查詢。
至於上周獲摩通（美：JPM）等11間銀行存入300億美元貸款的第一共和銀行（美：FRC），據彭博報道，美國政府官員及華爾街大行仍在尋求買家收購該銀行。
政府擬多項方案 增第一共和吸引力
其中一個方案是政府把可能損害第一共和資產負債表的問題資產剝離，又或者政府提供損失擔保及放寬擁有權限制等，但暫時未有定案。消息人士指各方案目的是增加對潛在買家的吸引力。
《華爾街日報》報道，第一共和銀行除已聘用麥肯錫替其草擬危機後重組改革方案之外，亦僱用顧問公司Lazard Ltd.檢討各方案的可能性，包括賣盤、注資或削減資產。早前第一共和銀行已聘用摩通就如何穩住局面提供意見。第一共和銀行昨早段股價再升2.5%。