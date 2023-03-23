許正宇：負資產多能供款

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇昨日在立法會會議上對議員劉業強的提問作書面回覆，稱本港去年第四季負資產住宅按揭貸款宗數增至逾1.1萬宗，主要原因是住宅樓價在去年首三季下跌8.5%後、第四季再跌7.3%所致。負資產個案主要涉及銀行職員住屋按揭貸款和按揭保險計劃下的貸款，按揭成數一般較高。有關負資產個案涉及物業均是用作自住，絕大部分能按期續供款。
隨着樓價自年初以來逐漸回穩，許正宇預期，不會對香港經濟和整體樓市造成重大影響。金管局會持續監察負資產個案情况。至於按保計劃下的負資產個案，約有一半屬計劃於2019年10月起擴大適用範圍下的按揭貸款。雖然去年樓價下跌導致負資產宗數上升，但按保計劃下的貸款質素維持良好，截至去年底的貸款拖欠比率只有0.01%。
他又形容，整體樓價仍處於一般市民難以負擔的水平。今年一月的整體私人住宅售價指數雖然由2022年年初回落，但仍相當高。去年第四季按揭供款與私人家庭入息中位數比例仍然處於70%的高水平，遠高於2002年至2021年的20年長期平均值49%。政府綜合考慮包括樓價變化的速度和幅度、住宅樓宇成交量、未來供應量、經濟情况和展望，及整體市場氣氛後，認為在目前環境下毋須調整住宅物業的需求管理措施，若貿然撤銷的話，恐怕會被市場趁機炒作。政府會繼續密切留意情况，參考相關指標，適時採取合適的措施。