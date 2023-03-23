特步：收入利潤今年雙位數增長 去年業績對辦 多賺1.5%

明報記者 方楚茵

特步昨宣布每股末期息按年減47.4%至0.071港元，連同中期息每股0.13港元，全年派息0.201港元，按年減19.6%。全年派息比率50%，較2021年的60%縮小。派息減少，惟昨午集團公布業績後股價續向好，收報8.69港元升5.6%。

派息0.201元 按年減19.6%

在去年疫情加經濟放緩下，特步收入仍升29.1%至129.3億元；主品牌收入按年升25.9%至111.28億元，當中兒童業務收入按年升52.3%，佔主品牌業務的15%。

投資者關心疫後內地經濟重啟的消費情况，公司管理層透露，預期今年流水將有20%以上增長，年初至今的流水亦顯示已全面復蘇。管理層指出，今年仍會加大主品牌特步的兒童業務的投入，為了搶佔兒童市場，會先做規模，料2023年開店達100至200家店，全年增長20至30%等；兒童業務毛利率較低，或會抵消一點特步主品牌增長，但預期主品牌毛利率仍大致平穩。

至於近年特步銳意拓展四大新品牌，當中管理層表示非常看好主打高端專業品牌索康尼 （Saucony）（歸入「專業運動品牌」業務），預計2023年銷售增長雖受高基數影響，不再如以往般以倍數增長，但今年疫情過去，內地户外活動如跑步、馬拉松等重新展開，料增長仍達60%至70%，並預期Saucony將在今年收支平衡，是四大新品牌中第一個收支平衡的新品牌。

Saucony今年增30至50店

公司預計Saucony在2023年將新開店30至50家，不過丁水波指出，因Saucony品牌定位為高端跑步人群、社會精英，故毋須大幅開舖，而是逐漸加大店舖面積，目前店舖面積平均100平方米。

管理層強調，去年因經濟、疫情等影響，令新品牌的營運虧損較預期大，今年將會控制在1.5億元以內。

談到今年折扣及庫存情况，管理層指去年因疫情影響，第四季度有很大挑戰，庫存有壓力，但2023年起線下生意快速反彈，現在庫存已回到5個月以內水平，並相信今年上半年市場續受到中外經濟的影響，但下半年會表現更好，將加強線上線下或其他渠道的銷售。折扣方面，因庫存壓力不大，亦毋須再推深度折扣。