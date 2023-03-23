隔夜拆息大上大落 金管：聯匯運作良好

港匯曾低見7.8488元

本港拆息由周二全線抽升轉為昨日全線向下，與樓按相關的1個月拆息跌12.92點子至3.36887厘；3個月拆息跌7.24點子至3.72161厘；6個月拆息跌2.04點子至4.08726厘；12個月期拆息跌1.07點子至4.25089厘。截至昨晚8時半，港元報7.8486元，貶值26點子，曾貶值最多28點子，低見7.8488元。

周一瑞銀（美：UBS）落實收購瑞信（美：CS）並將其總值160億瑞士法郎的額外一級資本（AT1）債券全額減值消息傳出後，市場憂慮銀行業資本狀况，隔日本港拆息即全面抽升，周二隔夜拆息高見4.143厘，一個月拆息亦見3.498厘。金管局認為，港元市場運行平穩有序，根據聯繫匯率制度，本港銀行同業拆息一般會追隨美元利率。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，今日凌晨的議息會議結果是投資者取態的關鍵。季結因素和避險情緒可能促使市場囤積港元資金，並推高港元利率，若美聯儲今日取態轉變，亦可能對匯率構成壓力。