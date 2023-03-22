市場估股神購汽車貸款商Ally

彭博社此前引述知情人士稱，巴菲特與白宮官員就美國地區銀行危機進行接觸，會談涉及巴菲特可能投資美國地區銀行。投資研究公司Gordon Haskett的報告指出，若巴菲特要出手挽救危機，可能會買入其熟悉的公司股票。截至去年底，巴郡對Ally的持股量，相當於該股流通量近一成。

美研擴FDIC保障至所有存款

彭博社引述知情人士稱，美國財政部官員正研究一旦銀行業危機惡化，政府能否擁有緊急授權，在毋須國會通過的情况下，暫時將聯邦存款保險公司（FDIC）的存款保險範圍，擴大至所有銀行存款。一個由美國中型銀行組成的聯盟，此前要求聯邦監管機構在未來兩年，將FDIC的保險範圍擴大到所有存款，以免銀行業面臨更廣泛的擠提，不過部分共和黨人反對存款保障無上限。

彭博社引述知情人士稱，聯邦住房貸款銀行（FHLB）系統上周發行了價值3040億美元債券，幾乎是急需資金的美國銀行業上周向美聯儲借款1650億美元的兩倍。FHLB被認為是向美聯儲尋求貸款前，銀行業「倒數第二」的救命索。彭博社指出，FHLB上周發債激增，反映美國銀行業對資金的強烈需求。

巴克萊的策略師Joseph Abate估計，目前FHLB的未償還貸款總額可能超過1.1萬億美元，可能刷新FHLB系統在2008年金融海嘯期間所創的紀錄。

（綜合報道）

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