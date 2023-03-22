劉敬華：Jennison料新興市場今年跑出 稱近期金融事件非雷曼翻版

郭晉熙表示，最近多家美國銀行出事，主要是流動性問題，並非如2008年雷曼事件般涉及資產質素問題，而是次流動性問題源於美國加息太快，聯儲局於過去一年內將息率由0.25厘提升至4.75厘，速度之快為40年來首見，有個別銀行出現流動性問題亦屬預期之內，加上歐美政府及央行面對問題均能迅速行動，如日前瑞士央行及政府快速介入瑞信事件，按照目前的觀察，最近的歐美銀行事件應不會轉化為環球金融危機，對新興市場影響有限。

新興經濟體多可保持增長

另一個不會引發大規模金融危機的關鍵為債務水平，郭晉熙補充，雖然已發展市場個別政府如美國，其債務水平偏高，但整體已發展市場的家庭及企業債務水平並不高，而目前大部分新興市場政府的財政狀况相較不少已發展市場政府更穩健，且今年不少新興市場經濟仍可保持增長，因而看好今年新興市場表現。根據國際貨幣基金組織（IMF）今年初發表的全球經濟增長預測，今年環球經濟增長動力主要來自新興市場，預期發達經濟體2023年全年經濟增長為1.2%，並料新興市場和發展中經濟體今年經濟增長為4%，其中中國經濟增長有望達5.2%，印度經濟增長更有機會達6.1%。

黑天鵝未必出現下，郭晉熙認為，今年投資環境較去年明顯改善，去年市場充斥不確定因素，如通脹、加息、供應鏈中斷、俄烏戰事及中國防疫政策等等，時至今日環球通脹已見頂，聯儲局短期內雖未必暫停加息，但很大機會減慢加息步伐，同時中國已重開，環球供應鏈亦逐步復常，相信隨着市場逐步消化歐美銀行事件，市場焦點將回到企業盈利此基本面之上，因此今年相對已發展市場，更看好新興市場表現，尤其中國及印尼，而印度市場則由於去年已累升不少，目前估值相對偏高，料今年印度市場會較為波動，但仍看好其長線表現，基於印度龐大且年輕的人口，許多行業於國內滲透率偏低，以及經濟有望持續增長。

儘管新興市場向來被視為風險相對較高，郭晉熙指出，去年環球投資市場不明朗因素眾多的情况下，新興市場雖受壓，但未見系統性風險，去年大部分新興市場貨幣表現更跑贏日圓及歐元，加上新興市場經濟增長前景，目前整體新興市場估值處於合理水平，加上不少新興市場股近年積極削減成本，盈利表現有所改善，認為現階段投資新興市場的風險並不如市場憂慮般高，以中國市場為例，即使去年底曾急升，現時估值仍處於偏低水平，認為中國企業盈利將受惠內地相對寬鬆的貨幣政策，以及經濟重啟帶動的復蘇。

看好中國顛覆性科技主題

然而，郭晉熙提醒，即使看好新興市場，也要慎選行業及股份，因現今的新興市場不會如過往般全線皆升，而去年向好的行業，也不代表今年會繼續做好，再以中國市場為例，過去兩年新能源汽車及相關供應鏈產業股份做好，惟今年將面對激烈的行業競爭，盈利將受減價戰影響，出口方面亦受美國降低通脹法案（IRA）影響，至於目前於中國市場看好主題包括顛覆性科技、消費、供應鏈本地化及自動化等。

印尼印度受惠美企生產鏈遷出中國

對於顛覆性科技於新興市場的爆發力，內地電子支付發展是其中一個例子。據Jennison Associates研究，2013年至2020年間中國非銀行渠道的電子支付交易額便增逾30倍至近295萬億元人民幣（見圖）。郭晉熙指出，未來可留意人工智能AI的相關機遇，最近AI發展不再只限於過往的收集及分析數據，已進化至可於收集及分析數據後生成文案、圖像及影片等的運算模式，認為此技術上的突破有如當年iPhone面世，其後大量智能手機Apps應運而生，衍生如Uber（美：UBER）等企業，相信此AI新技術將廣泛運用於商業上，但發展仍需時，現階段相關投資機遇較集中於半導體，而新興市場中台灣及韓國市場內亦不乏優質的半導體股選擇。

風險方面，郭晉熙表示，新興市場亦需面對去全球化及地緣政治風險，因此選股更為重要，基於區內個別市場及行業反而可受惠，如印尼及印度便可受惠於地緣政治風險，因隨着中美貿易關係緊張，部分美國企業已改為選擇印度及印尼的生產商，而於選擇個股時，不要只比較市盈率，還要看個別股份的盈利增長潛力。

明報記者 劉敬華

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