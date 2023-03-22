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經濟
2023年3月22日星期三
湯文亮 敢說反話
投資策略
飛揚瑜一混戰 周末曬冷賣583伙 最少七盤周五至日共推逾819伙應市
天璽4房連車位1.42億沽 實呎9萬破頂
仲量聯行：甲廈4個月來首錄正吸納量
壹號雲頂相連戶賣3930萬 4年新高
啟德租賃成交暢旺 連續3個月突破百宗
英皇伙Tesla 旗下5物業增設充電站
安踏全年賺76億 多品牌策略見效 毛利率企穩六成 股價發力升9%
大行看好安踏品牌多元化支持快速增長
吉利多賺近9％ 極氪已獲兩輪融資
恒地去年少賺29% 末期息維持1.3元
騰訊音樂去年經調整後純利升14%
眾安在綫去年轉蝕逾13億
金融股反彈撐港股 成交縮至千億 資金轉戰內需股 專家籲偏保守
內地批出27新遊戲 B站有份漲近7%
高盛：港銀資本充足 較監管要求高
保險投訴局去年收607投訴升19%
市場信心改善 港出口指數年半高
金山軟件上季扭虧 全年蝕60億
全球龍頭基金領航傳撤出內地市場
富融銀行推中小企服務 最快24小時批核
耶倫強調保護存戶 力保銀行安全 摩通CEO傳牽頭救第一共和 或涉注資
瑞信AT1債事主擬追討損失
市場估股神購汽車貸款商Ally
張兆聰：汽車部件勝車股 福耀玻璃前景佳
涂國彬：金價上望2000美元
技術取勝：招商局港口料12.5元有沽壓
劉思明：大巿反彈成交低 觀望美聯儲議息
周顯：文心一言具特殊壟斷地位
湯文亮：下一個理財中心——盧旺達
飛揚2期不設露台 內籠見使
多數單位享開揚景 部分望鄰盤外牆
劉敬華：Jennison料新興市場今年跑出 稱近期金融事件非雷曼翻版
湯文亮：下一個理財中心——盧旺達
【明報專訊】有老友為了子女讀書，打算一家用BNO移民去英國，但擔心在5年之後，英國不接納他們移民申請，到時唔知去邊度，唔通真係要咁衰仔返香港？
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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