市場信心改善 港出口指數年半高

范婉兒亦指出，首季指數並未反映通關利好刺激，預料將在次季、下半年反映。另外，貿發局的調查顯示，接近98%受訪者表示，自1月初逐步恢復免檢疫通關令業務發展受惠，特別是可以更具彈性、更頻密地出差，以及帶動跨境商業往來。首季各行業中以服裝業升幅最大，按季大升27.7點至51.5，重返50盛衰分界線以上，主要因復常後消費者對新衣需求激增。玩具業升19點至47.9，鐘表業升10.7點至47.5。

內地成首季前景最佳市場

此外，內地（47.9）成為首季前景最佳的市場，超越日本（46.9）和東盟市場（44.8）。范婉兒表示，按出口類別來看，服裝、玩具以及鐘表珠寶的表現理想，但佔本港出口比重達70%的電子產品，部分國家仍在清理庫存，因此各行業復蘇程度不一，亦影響貿發局對出口增長的預測。貿發局維持今年出口增長5%預測不變。