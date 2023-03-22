經濟

金融股反彈撐港股 成交縮至千億 資金轉戰內需股 專家籲偏保守

【明報專訊】恒指周一大瀉逾500點後，昨日收復一半失地，最多曾漲近300點，全日升幅收窄至258點或1.4%，收報19,258點，惟成交淡靜，縮至約1000億元，較上日大減兩成，北水淨流入亦大減逾八成。重磅金融股全線反彈，績優股及內需消費股勁升，公用基建股偏弱，反映資金風險胃納回暖。有市場人士分析，瑞信事件尚未完結，主力歐美業務的銀行股或有隱憂，散戶暫時仍宜偏向保守。

明報記者 鄭智文

歐洲監管機構澄清瑞信額外一級資本（AT1）債券先於股票承擔減失並非歐盟做法後，港股昨跟隨美股外圍略見反彈，午後發力最多漲294點，初步企穩萬九關。惟大市成交額偏弱，僅錄1024億元。科技指數再跑贏大市，漲94點或2.5%，收報3965點。截至昨晚11時，恒指夜期報19,322點，高水64點。

北水連續10日淨流入，但昨日僅錄10.1億元，10日共淨流入297億元。南水北上昨日淨流入42.95億元人民幣，連續7日淨流入。惟港元隔夜拆息昨急升253基點至4.14厘，為2006年彭博編制港元拆息數據以來最大單日升幅，分析相信反映瑞信事件令市場關注銀行流動性會否出現緊張有關。

港元隔夜拆息急升至4.14厘

有紀錄最大單日升幅

板塊方面，重磅金融股乘勢反彈，匯控（0005）、友邦（1299）彈近3%，渣打（2888）升2.3%。科網股跟大市升，騰訊（0700）、網易（9999）再有遊戲獲批，分別升2.6%及0.2%，阿里巴巴（9988）、小米（1810）均升1.6%。

資金轉炒內需消費股，安踏（2020）績後漲逾9%，冠絕藍籌；藍籌內需股周大福（1929）、李寧（2331）亦受帶動，分別漲逾6%及5%，同列五大升幅藍籌。防守股偏軟，電能（0006）、煤氣（0003）挫逾2%，成最弱藍籌，長建（1038）、中移動（0941）則跌逾1%，反映資金風險胃納回暖，轉炒具增長前景的內需股。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，瑞信危機使歐美財金官員發言，市場暫受安撫，但或有餘震。港股短期走勢仍視乎美聯儲今晚議息、俄烏戰况、中國經濟復蘇等因素，騰訊等業績亦會左右走向，料港股短期繼續反覆，恒指以18,600點為支持位；時富財富資產管理顧問黎永良亦提醒，瑞信事件尚未告一段落，不少長期投資基金會受拖累，若有連鎖反應，非市場可料，呼籲散戶靜觀其變。

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