經濟

恒地去年少賺29% 末期息維持1.3元

【明報專訊】恒基地產（下稱恒地）（0012）昨日公布2022年全年業績，在欠缺上年度將旗下美麗華酒店（0071）併為附屬公司綜合入帳所產生收益影響，股東應佔基礎溢利按年減少29%，只有96.29億元，比市場預期的114.2億元為低。連同投資物業公允值減值3.9億元等因素在內，股東應佔溢利按年減少30%，只有92.39億元。每股末期息1.3元，按年持平。

擬年內推10項目全部位於市區

恒地指出，期內在港應佔物業發展稅前利潤按年減少14.03億元，只有33.55億元，主要受到入帳項目的邊際利潤降低影響。在港自佔未入帳的項目金額為127.72億元，當中約71.91億元預計可於今年度入帳。其現時在港的土地儲備約2520萬方呎，並擁有新界土地4500萬方呎，不過期內政府收回元朗南及粉嶺所擁有約24萬方呎土地，獲現金補償4.22億元。在港收租物業方面，該集團應佔稅前租金淨收入按年上升1%，達到46.09億元，平均出租率為93%。

在內地業務方面，內地物業銷售應佔稅前盈利約21.97億元，按年增長37%。未入帳之自佔合約銷售總額約115.51億元，當中約85.49億元料於今年入帳。其應佔稅前租金淨收入按年減少1 %至16.03億元。

較早前市場對高淨借貸的地產股較為關注，但恒地強調，淨借貸為790.86億元，按年減少128.82億元；借貸比率為24.1%，按年減少3.4個百分點。於年結日，集團另有股東貸款560.07億元，按年增加22.97億元。展望今年，其計劃年內推售10個發展項目，全部位於市區，連同尚餘存貨，在港預計有約6900個自佔住宅單位於今年可供銷售。其在內地與本港未入帳的自佔物業合約銷售額共約236.23億元，當中約157.4億元預計今年度入帳。

疫情拖累零售 恒發純利跌85%

此外，恒地旗下經營零售及百貨業務的恒基發展（0097）同日公布業績，期內受到疫情影響，加上旗下太古城APITA進行分階段翻新工程令銷售額下降，以及2021年11月開業之UNY將軍澳店因首年營運進行銷售組合重整，錄得經營虧損所拖累下，股東應佔溢利按年大跌85%，跌至500萬元。每股末期息0.01元，按年持平。集團會繼續推行集中採購以減省成本，並且增自家品牌貨品及日本新鮮進口食材比重。

上 / 下一篇新聞

飛揚瑜一混戰 周末曬冷賣583伙 最少七盤周五至日共推逾819伙應市
飛揚瑜一混戰 周末曬冷賣583伙 最少七盤周五至日共推逾819伙應市
天璽4房連車位1.42億沽 實呎9萬破頂
天璽4房連車位1.42億沽 實呎9萬破頂
仲量聯行：甲廈4個月來首錄正吸納量
仲量聯行：甲廈4個月來首錄正吸納量
壹號雲頂相連戶賣3930萬 4年新高
壹號雲頂相連戶賣3930萬 4年新高
啟德租賃成交暢旺 連續3個月突破百宗
啟德租賃成交暢旺 連續3個月突破百宗
英皇伙Tesla 旗下5物業增設充電站
英皇伙Tesla 旗下5物業增設充電站
安踏全年賺76億 多品牌策略見效 毛利率企穩六成 股價發力升9%
安踏全年賺76億 多品牌策略見效 毛利率企穩六成 股價發力升9%
大行看好安踏品牌多元化支持快速增長
大行看好安踏品牌多元化支持快速增長
吉利多賺近9％ 極氪已獲兩輪融資
吉利多賺近9％ 極氪已獲兩輪融資
騰訊音樂去年經調整後純利升14%
騰訊音樂去年經調整後純利升14%
眾安在綫去年轉蝕逾13億
眾安在綫去年轉蝕逾13億
金融股反彈撐港股 成交縮至千億 資金轉戰內需股 專家籲偏保守
金融股反彈撐港股 成交縮至千億 資金轉戰內需股 專家籲偏保守
內地批出27新遊戲 B站有份漲近7%
內地批出27新遊戲 B站有份漲近7%
高盛：港銀資本充足 較監管要求高
高盛：港銀資本充足 較監管要求高
保險投訴局去年收607投訴升19%
保險投訴局去年收607投訴升19%
市場信心改善 港出口指數年半高
市場信心改善 港出口指數年半高
金山軟件上季扭虧 全年蝕60億
金山軟件上季扭虧 全年蝕60億
全球龍頭基金領航傳撤出內地市場
全球龍頭基金領航傳撤出內地市場
富融銀行推中小企服務 最快24小時批核
富融銀行推中小企服務 最快24小時批核
耶倫強調保護存戶 力保銀行安全 摩通CEO傳牽頭救第一共和 或涉注資
耶倫強調保護存戶 力保銀行安全 摩通CEO傳牽頭救第一共和 或涉注資
瑞信AT1債事主擬追討損失
瑞信AT1債事主擬追討損失
市場估股神購汽車貸款商Ally
市場估股神購汽車貸款商Ally
張兆聰：汽車部件勝車股 福耀玻璃前景佳
張兆聰：汽車部件勝車股 福耀玻璃前景佳
涂國彬：金價上望2000美元
涂國彬：金價上望2000美元
技術取勝：招商局港口料12.5元有沽壓
技術取勝：招商局港口料12.5元有沽壓
劉思明：大巿反彈成交低 觀望美聯儲議息
劉思明：大巿反彈成交低 觀望美聯儲議息
周顯：文心一言具特殊壟斷地位
周顯：文心一言具特殊壟斷地位
湯文亮：下一個理財中心——盧旺達
湯文亮：下一個理財中心——盧旺達
飛揚2期不設露台 內籠見使
飛揚2期不設露台 內籠見使
多數單位享開揚景 部分望鄰盤外牆
多數單位享開揚景 部分望鄰盤外牆
劉敬華：Jennison料新興市場今年跑出 稱近期金融事件非雷曼翻版
劉敬華：Jennison料新興市場今年跑出 稱近期金融事件非雷曼翻版