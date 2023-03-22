恒地去年少賺29% 末期息維持1.3元

擬年內推10項目全部位於市區

恒地指出，期內在港應佔物業發展稅前利潤按年減少14.03億元，只有33.55億元，主要受到入帳項目的邊際利潤降低影響。在港自佔未入帳的項目金額為127.72億元，當中約71.91億元預計可於今年度入帳。其現時在港的土地儲備約2520萬方呎，並擁有新界土地4500萬方呎，不過期內政府收回元朗南及粉嶺所擁有約24萬方呎土地，獲現金補償4.22億元。在港收租物業方面，該集團應佔稅前租金淨收入按年上升1%，達到46.09億元，平均出租率為93%。

在內地業務方面，內地物業銷售應佔稅前盈利約21.97億元，按年增長37%。未入帳之自佔合約銷售總額約115.51億元，當中約85.49億元料於今年入帳。其應佔稅前租金淨收入按年減少1 %至16.03億元。

較早前市場對高淨借貸的地產股較為關注，但恒地強調，淨借貸為790.86億元，按年減少128.82億元；借貸比率為24.1%，按年減少3.4個百分點。於年結日，集團另有股東貸款560.07億元，按年增加22.97億元。展望今年，其計劃年內推售10個發展項目，全部位於市區，連同尚餘存貨，在港預計有約6900個自佔住宅單位於今年可供銷售。其在內地與本港未入帳的自佔物業合約銷售額共約236.23億元，當中約157.4億元預計今年度入帳。

疫情拖累零售 恒發純利跌85%

此外，恒地旗下經營零售及百貨業務的恒基發展（0097）同日公布業績，期內受到疫情影響，加上旗下太古城APITA進行分階段翻新工程令銷售額下降，以及2021年11月開業之UNY將軍澳店因首年營運進行銷售組合重整，錄得經營虧損所拖累下，股東應佔溢利按年大跌85%，跌至500萬元。每股末期息0.01元，按年持平。集團會繼續推行集中採購以減省成本，並且增自家品牌貨品及日本新鮮進口食材比重。