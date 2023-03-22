經濟

大行看好安踏品牌多元化支持快速增長

【明報專訊】內地體育用品股去年業績陸續出台，不過績後股價反應卻有雲泥之別，循「單品牌、多品類、多渠道」策略的李寧（2331）績後當日（17日）股價插水一成；而多品牌的安踏（2020）昨收市上揚近一成。

富瑞：李寧轉型需時 維持「買入」

體育用品股昨日全線回暖，李寧股價亦一洗頹風，收市報58.75元，升5.7%，但仍未重返上周五業績公布前水平。富瑞報告指出，李寧今年業績指引低於預期並非對整體消費環境的描述，而是公司轉型，相信目標將是進一步平衡其品牌組合、調整電商業務及改善團隊結構，長線而言業務仍表現穩健。富瑞表示，李寧管理層在分析員會議提及去年增長主要向功能性產品所帶動，因此預計由中國李寧主導的時尚類商品或有機會面臨調整。李寧是行業中主力投資「國潮」的品牌之一，隨着中國市場從「國潮」轉向城市戶外風格，李寧或需調整現時的時尚風格。富瑞將李寧今明兩年的盈利預測下調11%，且調低李寧目標價9.7%至84元，較昨日收市價仍有43%潛在升幅，維持「買入」投資評級。

有別於李寧計劃在2025年後進軍海外市場，安踏早於2019年完成收購包括Arc'teryx、Salomon等品牌母企Amer Sports後，去年持有Amer Sports的合營公司收入按年升21.8%至240.3億元，更是首次實現分佔溢利2800萬元，今年亦繼續以「全球化」為戰略目標。

大摩籲「增持」安踏 目標價135元

摩根士丹利報告稱，安踏去年收入及純利均勝該行預期，相信集團可通過多元化品牌組合持續加大市場份額，並支持其快速增長前景，宏觀經濟上升周期亦有機會推動集團業務重估。該行給予安踏目標價135元，維持「增持」評級。

上 / 下一篇新聞

飛揚瑜一混戰 周末曬冷賣583伙 最少七盤周五至日共推逾819伙應市
飛揚瑜一混戰 周末曬冷賣583伙 最少七盤周五至日共推逾819伙應市
天璽4房連車位1.42億沽 實呎9萬破頂
天璽4房連車位1.42億沽 實呎9萬破頂
仲量聯行：甲廈4個月來首錄正吸納量
仲量聯行：甲廈4個月來首錄正吸納量
壹號雲頂相連戶賣3930萬 4年新高
壹號雲頂相連戶賣3930萬 4年新高
啟德租賃成交暢旺 連續3個月突破百宗
啟德租賃成交暢旺 連續3個月突破百宗
英皇伙Tesla 旗下5物業增設充電站
英皇伙Tesla 旗下5物業增設充電站
安踏全年賺76億 多品牌策略見效 毛利率企穩六成 股價發力升9%
安踏全年賺76億 多品牌策略見效 毛利率企穩六成 股價發力升9%
吉利多賺近9％ 極氪已獲兩輪融資
吉利多賺近9％ 極氪已獲兩輪融資
恒地去年少賺29% 末期息維持1.3元
恒地去年少賺29% 末期息維持1.3元
騰訊音樂去年經調整後純利升14%
騰訊音樂去年經調整後純利升14%
眾安在綫去年轉蝕逾13億
眾安在綫去年轉蝕逾13億
金融股反彈撐港股 成交縮至千億 資金轉戰內需股 專家籲偏保守
金融股反彈撐港股 成交縮至千億 資金轉戰內需股 專家籲偏保守
內地批出27新遊戲 B站有份漲近7%
內地批出27新遊戲 B站有份漲近7%
高盛：港銀資本充足 較監管要求高
高盛：港銀資本充足 較監管要求高
保險投訴局去年收607投訴升19%
保險投訴局去年收607投訴升19%
市場信心改善 港出口指數年半高
市場信心改善 港出口指數年半高
金山軟件上季扭虧 全年蝕60億
金山軟件上季扭虧 全年蝕60億
全球龍頭基金領航傳撤出內地市場
全球龍頭基金領航傳撤出內地市場
富融銀行推中小企服務 最快24小時批核
富融銀行推中小企服務 最快24小時批核
耶倫強調保護存戶 力保銀行安全 摩通CEO傳牽頭救第一共和 或涉注資
耶倫強調保護存戶 力保銀行安全 摩通CEO傳牽頭救第一共和 或涉注資
瑞信AT1債事主擬追討損失
瑞信AT1債事主擬追討損失
市場估股神購汽車貸款商Ally
市場估股神購汽車貸款商Ally
張兆聰：汽車部件勝車股 福耀玻璃前景佳
張兆聰：汽車部件勝車股 福耀玻璃前景佳
涂國彬：金價上望2000美元
涂國彬：金價上望2000美元
技術取勝：招商局港口料12.5元有沽壓
技術取勝：招商局港口料12.5元有沽壓
劉思明：大巿反彈成交低 觀望美聯儲議息
劉思明：大巿反彈成交低 觀望美聯儲議息
周顯：文心一言具特殊壟斷地位
周顯：文心一言具特殊壟斷地位
湯文亮：下一個理財中心——盧旺達
湯文亮：下一個理財中心——盧旺達
飛揚2期不設露台 內籠見使
飛揚2期不設露台 內籠見使
多數單位享開揚景 部分望鄰盤外牆
多數單位享開揚景 部分望鄰盤外牆
劉敬華：Jennison料新興市場今年跑出 稱近期金融事件非雷曼翻版
劉敬華：Jennison料新興市場今年跑出 稱近期金融事件非雷曼翻版