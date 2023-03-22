經濟

安踏全年賺76億 多品牌策略見效 毛利率企穩六成 股價發力升9%

【明報專訊】體育用品股安踏（2020）公布，去年純利按年下跌1.7%至75.9億元（人民幣，下同），按年跌1.7%；每股盈利為2.82元，擬派末期股息每股72港仙，按年增5.88%，全年合計派息134港仙，按年跌15.2%。集團昨午公布業績後有追捧，收市報108.9港元，升9.2%，成交額10.2億港元。

明報記者 蕭嘉聰

安踏去年全年收入按年升8.8%至536.5億元，略勝市場預期；其中安踏分部貢獻整體收入的51.7%，收入按年增長15.5%至277.23億元；FILA分部收入按年下跌1.4%至215.23億元，佔整體收入40.1%；所有其他品牌收入按年增長26.1%至44.05億元，主要受DESCENTE及KOLON SPORT業務所帶動。

DESCENTE等帶動其他品牌收入增26%

集團去年毛利增加6.3%至323.2億元；毛利率下降1.4個百分點至60.2%，但仍屬近年高位。毛利率收窄主要受FILA分部拖累，因疫情而加大零售折扣、產品成本上升以及存貨撇減的影響，其毛利率按年減少4.1個百分點。同時，集團去年經營溢利增加2.2%至112.3億元，惟DTC模式及直營零售業務貢獻有所增加，經營溢利率按年下跌1.4個百分點至20.9%；疫情下嚴格控制成本亦令廣告及宣傳開支佔收入比率下降2.1個百分點。

截至去年12月底，安踏店數目按年淨增加92間至6924間；安踏兒童店增108間至2679間；FILA店按年減70間至1984間店；DESCENTE店及KOLON SPORT店分別為191間及161間。集團稱，今年安踏店目標7100至7200間；安踏兒童店2800至2900間；FILA店1900至2000間；DESCENTE及KOLON SPORT店分別185至195間及175至185間。

安踏店去年淨增92間 FILA店減70間

集團表示，去年疫情對業務構成持續影響，第四季的客流量及消費意欲進一步下降，已反映在集團零售表現。不過，內地疫情防控措施已逐步放寬，隨着各項刺激內需的優惠政策推進，相信內地運動服飾行業基礎仍然穩健，長期將保持穩中向好的趨勢。此外，今年將繼續推動全球化發展，讓集團由中國走向世界。

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