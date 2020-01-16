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飛揚瑜一混戰 周末曬冷賣583伙 最少七盤周五至日共推逾819伙應市

【明報專訊】金融市場波動，市場關注本港時間周四凌晨美國議息結果。不過，本港發展商似乎未受影響，兩大焦點新盤飛揚2期及瑜一第1B期，已於昨日先後落實本周六，以價單形式盡推全盤單位作首輪推售，涉及579伙，連同周日起4伙招標單位，共涉583伙，屬疫情爆發後，首度有大型新盤「曬冷」賣樓。連同其他五盤餘貨，周五至日（24至26日）最少共推出819伙一手單位應市（見表）。

明報記者 容婌維

兩大新盤不約而同「曬冷」賣樓，其中長實（1113）及新地（0016）合作發展、樓花期約21個月的屯門青山公路飛揚2期，昨加推最後108伙，並落實周六首輪盡推今期全數400伙。綜合4張價單資料，項目周六發售的400伙，實用面積263至722方呎，最高折扣為15%（1房及2房戶）及17%（3房戶）折扣，折實價由306.9萬至1036.3萬元，當中296伙或約74%折實價低於600萬元，整批400伙折實均呎12,798元。

飛揚2期七成單位低於600萬

飛揚2期將於周五截票，並於周六早上9時半於紅磡置富都會，為揀樓先後次序抽籤。是次銷售設「優先組」安排，供有意購入3房戶的買家優先揀樓，須最少購入1伙3房戶及最多4伙，其他買家則納入一般組別，可購入最少1伙至最多4伙。事實上，近期新盤的3房戶銷情慢熱，被問到相關安排是否受近期市况影響，長實營業部助理首席經理楊桂玲回應指，飛揚2期3房單位比例不多，相關安排僅為方便3房買家。

飛揚2期公布「曬冷」賣樓後，華懋及港鐵（0066）合作發展、樓花期約20個月的何文田站瑜一第1B期，亦宣布加推67伙，並盡推今期183伙於本周末兩日發售。瑜一1B期共涉183伙，已發價單的179伙落實周六開售，該批單位實用面積由336至941方呎，1房至3房間隔，最高折扣15%，折實價由786.84萬至3045.29萬元，整批179伙折實均呎27,083元。

瑜一1B暫收逾6200票

超額逾33倍

瑜一第1B期首輪銷售將於周四晚6時截票，並設大手客銷售安排，大手客須最少購買2伙至最多4伙；至於周日起項目則以招標推售餘下4伙特色戶，招標期至6月底。華懋集團銷售總監封海倫透露，1B期銷售完成後，有機會緊接推出瑜一第1C期；截至昨午2時，項目已累收逾6200個認購登記。以首輪發售179伙計，暫時超額逾33倍。

其他新盤未有放慢推盤部伐，會德豐旗下、樓花期約15個月的藍田KOKO MARE，最快明日公布首批價單，周末起收票。會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，首張價單將涵蓋超過90伙，包括1房至2房戶型，亦會推部分海景戶，預計樓價介乎600萬至900萬元。他續指，美國本周加息機會微，對本港整體樓市影響不大。

[香港地產]

相關字詞﹕美國議息 瑜一第1B期 飛揚2期 曬冷賣樓

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