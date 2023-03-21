韓國人沽映灣園回國 8年帳賺兩球

內地客1.43萬租帝峯．皇殿開放式

中港通關吸引不少專才來港，租賃市場同樣受惠，香港置業高級聯席董事林軒霆表示，奧運站帝峯．皇殿新錄租務成交，該單位為第6座中層E室，實用約300方呎，開放式間隔，向南望樓景，租客為內地人士，以月租1.43萬承租，實用呎租約47.7元，屬市價水平。業主2012年10月530萬元購入，租務回報約3.2厘。

此外，去年第四季兩房曾一度低見500多萬元的藍田麗港城，新錄兩房單位成交價重上700萬元大關。中原分區營業經理洪金興表示，麗港城13座中層G室，實用517方呎，兩房間隔，獲用家以713萬元承接，實呎13,791元。原業主於1993年8月以268萬元買入，持貨快將30年，帳面獲利445萬元或逾1.6倍。洪又指，近期樓價回升，業主叫價亦轉趨強硬，議價空間收窄，二手交投逐步放緩，麗港城本月至今暫錄11宗成交，較上月同期17宗略為放緩，平均實呎則微升至13,038元水平。