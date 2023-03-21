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經濟
2023年3月21日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
瑞信AT1債慘變牆紙 嚇散金融股 匯控渣打跌逾6% 港股挫517點曾穿萬九
騰訊上季經調整純利料升21%
梁鳳儀料不會現類似08年金融危機
恒生：正評估歐美金融衝擊對亞洲影響
舜宇純利派息減逾半 毛利率跌至19.9％
恒大境外債重組有進展 最快明公布條款等資料
張兆聰：旅遊股偏強 攜程趁低吸
劉宇亮：黃金AI 新一輪資金所好
何民傑：匯控收購英矽銀 利多於弊
梁天卓：電競學校可解決青年失業問題？
薛偉傑：內地興起大樓養豬 慳地又慳錢
技術取勝：匯控47元有較大承接
劉思明：資金未因跌市撈底 觀望氣氛濃
周顯：自由經濟信仰破產
湯文亮：戲棚着火 唔好大叫火燭
尖沙嘴1881地舖租值一年瀉逾半 4年累跌八成 業界料通關後谷底反彈
中環中心租值年跌14% 3年最慘
部分酒店租值逆市升逾一成
「四叔」山頂屋租值跌9% 仍膺全港最貴租值豪宅
雨後加推93伙 周五次輪賣97伙
韓國人沽映灣園回國 8年帳賺兩球
技術取勝：匯控47元有較大承接
【明報專訊】中石油4.5元遇阻回落（圖）
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瑞信AT1債慘變牆紙 嚇散金融股 匯控渣打跌逾6% 港股挫517點曾穿萬九
騰訊上季經調整純利料升21%
梁鳳儀料不會現類似08年金融危機
恒生：正評估歐美金融衝擊對亞洲影響
舜宇純利派息減逾半 毛利率跌至19.9％
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劉宇亮：黃金AI 新一輪資金所好
何民傑：匯控收購英矽銀 利多於弊
梁天卓：電競學校可解決青年失業問題？
薛偉傑：內地興起大樓養豬 慳地又慳錢
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劉思明：資金未因跌市撈底 觀望氣氛濃
周顯：自由經濟信仰破產
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尖沙嘴1881地舖租值一年瀉逾半 4年累跌八成 業界料通關後谷底反彈
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