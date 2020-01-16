KOKO ROSSO鄰近藍田站 主打細戶

明報記者 容婌維

攝影 楊柏賢

KOKO ROSSO位於高嶺道3號，由港鐵藍田站D出口步行前往，需時只約5分鐘，惟途中部分路段屬斜路，準買家需留意。日常生活配套方面，住戶可步行前往麗港城商場，內有餐廳及超市等，路程同約為5分鐘，起居購物算方便。可留意是，項目經兩輪銷售已累沽約308伙，佔今期單位總數伙392伙近八成。

步行5分鐘往麗港城商場

發展商於尖沙嘴港威大廈展銷廳設置3個示範單位，其中以第6座18樓B室為藍本搭建的示範單位，屬連裝修無改動單位，即發展商出售此單位時，將連同示範單位內所有裝修及家具出售。單位實用面積468方呎，設約10方呎玄關，經過玄關可到開放式廚房，廚房對出為廳區，設計師於客廳放置深綠色小梳化及茶几，惟未有於廳區放置飯桌。

採三合一特大露台設計

有別已入伙的前兩期，今期單位採用三合一特大露台設計，即將露台、工作平台、冷氣機平台合併為一，令戶外可用空間達38方呎，亦讓戶外空間更實用。此外，露台採雙趟門設計，方便戶主作室內佈局。

單位屬2房設計，以走廊連接睡房及浴室，近廳的房間劃作書房，擺放書桌及層架。浴室位處書房對面，設淋浴間，亦有通風窗戶。主人房位處走廊盡頭，佔地約80方呎，除可靠牆放置雙人牀外，亦有空間擺放牀頭櫃及梳妝枱，惟設計師未有放置衣櫃，以保留房間空間感。

部分兩房單位設梗廚

除上述單位外，發展商亦提供兩個交樓標準示範單位，其中以6座18樓A室為藍本搭建的示範單位，實用面積489方呎，屬2房連梗廚間隔；廚房毗鄰玄關。廚房以外整體格局，與上述2房戶相若。

至於1房示範單位，以7座18樓F為藍本，實用面積308方呎，開則方正，同樣採「三合一」露台，睡房屬套房，套廁不設窗戶。

雖然今期項目只設12個車位，但住戶亦可使用其他期數的車位，而整個KOKO HILLS發展項目共有200個車位。

■有片睇

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