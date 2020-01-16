經濟
睇樓速遞

香港地產

KOKO ROSSO鄰近藍田站 主打細戶

【明報專訊】會德豐旗下、鄰近港鐵藍田站的KOKO HILLS（1期） 及KOKO RESERVE（2期），已於去年底入伙，發展商早前以樓花形式推出第3A期KOKO ROSSO；今期提供392伙，主打1房至2房細單位，標準戶實用面積介乎300至497方呎，令單位總價相對較低，可吸引年輕上車客。KOKO ROSSO預計關鍵日期為2024年6月底，樓花期長約15個月。

明報記者 容婌維

攝影 楊柏賢

KOKO ROSSO位於高嶺道3號，由港鐵藍田站D出口步行前往，需時只約5分鐘，惟途中部分路段屬斜路，準買家需留意。日常生活配套方面，住戶可步行前往麗港城商場，內有餐廳及超市等，路程同約為5分鐘，起居購物算方便。可留意是，項目經兩輪銷售已累沽約308伙，佔今期單位總數伙392伙近八成。

步行5分鐘往麗港城商場

發展商於尖沙嘴港威大廈展銷廳設置3個示範單位，其中以第6座18樓B室為藍本搭建的示範單位，屬連裝修無改動單位，即發展商出售此單位時，將連同示範單位內所有裝修及家具出售。單位實用面積468方呎，設約10方呎玄關，經過玄關可到開放式廚房，廚房對出為廳區，設計師於客廳放置深綠色小梳化及茶几，惟未有於廳區放置飯桌。

採三合一特大露台設計

有別已入伙的前兩期，今期單位採用三合一特大露台設計，即將露台、工作平台、冷氣機平台合併為一，令戶外可用空間達38方呎，亦讓戶外空間更實用。此外，露台採雙趟門設計，方便戶主作室內佈局。

單位屬2房設計，以走廊連接睡房及浴室，近廳的房間劃作書房，擺放書桌及層架。浴室位處書房對面，設淋浴間，亦有通風窗戶。主人房位處走廊盡頭，佔地約80方呎，除可靠牆放置雙人牀外，亦有空間擺放牀頭櫃及梳妝枱，惟設計師未有放置衣櫃，以保留房間空間感。

部分兩房單位設梗廚

除上述單位外，發展商亦提供兩個交樓標準示範單位，其中以6座18樓A室為藍本搭建的示範單位，實用面積489方呎，屬2房連梗廚間隔；廚房毗鄰玄關。廚房以外整體格局，與上述2房戶相若。

至於1房示範單位，以7座18樓F為藍本，實用面積308方呎，開則方正，同樣採「三合一」露台，睡房屬套房，套廁不設窗戶。

雖然今期項目只設12個車位，但住戶亦可使用其他期數的車位，而整個KOKO HILLS發展項目共有200個車位。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

瑞銀傳開價78億全購 瑞信說不 瑞士政府：倘合併失敗 瑞信全部或部分國有化
瑞銀傳開價78億全購 瑞信說不 瑞士政府：倘合併失敗 瑞信全部或部分國有化
曾提「極低」報價被拒 第一公民銀行研購矽銀
曾提「極低」報價被拒 第一公民銀行研購矽銀
IPO市場淡 掛牌新貴多屬「翻叮」
IPO市場淡 掛牌新貴多屬「翻叮」
加息下估值更低 新股集資額較去年同期「腰斬」
加息下估值更低 新股集資額較去年同期「腰斬」
內地復常 平保看好高質素增長重臨
內地復常 平保看好高質素增長重臨
首域盈信劉國傑：趁大巿悲觀 增持騰訊招行
首域盈信劉國傑：趁大巿悲觀 增持騰訊招行
往績回顧：去年8月下旬 已逆市低吸中資股
往績回顧：去年8月下旬 已逆市低吸中資股
瑞銀汪濤：內地料續出招 經濟望加快復蘇
瑞銀汪濤：內地料續出招 經濟望加快復蘇
地方債城投債 今年償還壓力大
地方債城投債 今年償還壓力大
中寶新材受累原材料成本升 過去食盡政策紅利 未來面臨政策風險
中寶新材受累原材料成本升 過去食盡政策紅利 未來面臨政策風險
有線退市 Now TV新客增三成 積極提升用戶體驗 新機頂盒步收成期
有線退市 Now TV新客增三成 積極提升用戶體驗 新機頂盒步收成期
蔡煒健籲政府「拆牆鬆綁」 助迎戰OTT
蔡煒健籲政府「拆牆鬆綁」 助迎戰OTT
匯豐私銀擬今年攻印度
匯豐私銀擬今年攻印度
單人可輕鬆做多鏡頭直播 初創新方案：一部iPad控制多部iPhone
單人可輕鬆做多鏡頭直播 初創新方案：一部iPad控制多部iPhone
擬今年底正式推出 收取月費或年費
擬今年底正式推出 收取月費或年費
余淑穎：物業「甩名」 銀行會重新作按揭壓測
余淑穎：物業「甩名」 銀行會重新作按揭壓測
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：民航需求恢復 南航Call 11274
劉思明：民航需求恢復 南航Call 11274
張兆聰：中央似封殺海外AI 炒金山軟件
張兆聰：中央似封殺海外AI 炒金山軟件
張兆聰：博央行再放水 比特幣可投機
張兆聰：博央行再放水 比特幣可投機
伍禮賢：香港寬頻獲潛在收購支持 短線添動力
伍禮賢：香港寬頻獲潛在收購支持 短線添動力
王良享：聯儲不立即停加息 後果堪虞
王良享：聯儲不立即停加息 後果堪虞
陳大為：矽銀問題來自賭儲局會永遠QE
陳大為：矽銀問題來自賭儲局會永遠QE
謝偉銓：冀政府可促成聯合船塢發展
謝偉銓：冀政府可促成聯合船塢發展
市况波動 寧做定存享4厘息
市况波動 寧做定存享4厘息
沈永年：慎防透過「灣區街霸」買樓
沈永年：慎防透過「灣區街霸」買樓
林嘉文：避險需求降 美元趁反彈沽
林嘉文：避險需求降 美元趁反彈沽
許健生：百度背水一戰（上）
許健生：百度背水一戰（上）
溫傑：港鐵今年業績惹憧憬 38元可買
溫傑：港鐵今年業績惹憧憬 38元可買
陸振球：跟隨長和留意中東投資機會
陸振球：跟隨長和留意中東投資機會
陸振球：金價逼新高 金礦股ETF可追落後
陸振球：金價逼新高 金礦股ETF可追落後
林少陽：大市恐進新一輪避險模式
林少陽：大市恐進新一輪避險模式
技術取勝：恒地處100天線之上
技術取勝：恒地處100天線之上
李聲揚：儲局收手還會遠嗎？
李聲揚：儲局收手還會遠嗎？
蔡金強：大人們，時代變了
蔡金強：大人們，時代變了
艾雲豪：獨角獸化身「孫公司」投資旗艦
艾雲豪：獨角獸化身「孫公司」投資旗艦
李順威：歐美牛熊共舞 策略是鋤弱扶強
李順威：歐美牛熊共舞 策略是鋤弱扶強
劉思明：儲局陷兩難 防周四議息添動盪
劉思明：儲局陷兩難 防周四議息添動盪
何啟聰：績前強勢破位 中移牛55370
何啟聰：績前強勢破位 中移牛55370
瑞銀亞洲：報復式大反彈 百度牛53058
瑞銀亞洲：報復式大反彈 百度牛53058
摩根大通亞洲：本周炒業績 騰訊購14430
摩根大通亞洲：本周炒業績 騰訊購14430
周顯：大量散戶衝入買TVB遭套牢
周顯：大量散戶衝入買TVB遭套牢
張佩儀：亞洲股市估值偏好 配置價值高
張佩儀：亞洲股市估值偏好 配置價值高
王弼：穩陣撈底可考慮美銀
王弼：穩陣撈底可考慮美銀
曾淵滄：收息股現短炒機會
曾淵滄：收息股現短炒機會
湯文亮：加息通脹仍在VS銀行執笠救唔番
湯文亮：加息通脹仍在VS銀行執笠救唔番
陳永傑：矽銀倒閉 加息勢縮水
陳永傑：矽銀倒閉 加息勢縮水
廖偉強：選一手樓還是二手樓好？
廖偉強：選一手樓還是二手樓好？
布少明：樓市未受「黑天鵝」負面影響
布少明：樓市未受「黑天鵝」負面影響
馬泰陽：加息壓力降 新盤戰升溫
馬泰陽：加息壓力降 新盤戰升溫
瑜一1B飛揚2期周末兩日加推266伙 兩盤首批連加推共404伙 最快周末開售
瑜一1B飛揚2期周末兩日加推266伙 兩盤首批連加推共404伙 最快周末開售
本月暫1340宗一手成交 超上月五成
本月暫1340宗一手成交 超上月五成
半月整體物業買賣登記量升一成
半月整體物業買賣登記量升一成
十大屋苑周末11宗成交 連續兩周橫行
十大屋苑周末11宗成交 連續兩周橫行
Wetland 2房額印鬆綁 3年升近一成
Wetland 2房額印鬆綁 3年升近一成
投資客188萬購晉海車位 2年帳蝕11萬
投資客188萬購晉海車位 2年帳蝕11萬
御龍山價量齊升 均呎見1.8萬
御龍山價量齊升 均呎見1.8萬
基金保險助高端客傳承財富
基金保險助高端客傳承財富